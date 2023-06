Acordarea concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav, extinsă până la 12 ani. Legea, promulgată de Iohannis

Veste bună pentru părinți: Acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav a fost extinsă. Astfel părinții asigurați vor putea să își ia concediu medical plătit de stat până la momentul în care copii împlinesc vârsta de 12 ani. Legea a fost promulgată de președintele Iohannis.

Actul normativ modifică articolul 26 alineatul 1) din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, fiind extinsă de la 7 ani la 12 ani vârsta până la care se pot acorda concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav.

„Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani”, prevede legea promulgată.

Durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice per an, per copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale.

Principalele prevederi ale OUG 158/2005 care a fost modificată

pentru a fi solicitat, salariatul trebuie să fi cotizat la sistemul public de sănătate timp de minimum șase luni în ultimele 12 luni;

cuantumul brut lunar al indemnizației este de 85% din baza de calcul (media veniturilor brute lunare din perioada de stagiu);

indemnizația, care se suportă integral din bugetul statului, se poate acorda numai unuia dintre părinți, nu ambilor părinți;

concediul se acordă, de principiu, timp de 45 de zile calendaristice pe an (însă în anumite situații perioada poate fi mai lungă).

