Acțiune a polițiștilor din Alba: amenzi de peste 6.500 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate

Polițiștii din Alba au organizat o acțiune pentru a menține ordinea și siguranța publică și pentru a combate infracționalitățile judiciare. Au fost aplicate amenzi de peste 6.500 de lei.

Potrivit IPJ Alba, miercuri și joi, 17/18 septembrie 2025, în intervalul orar 06:00 – 01:00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, împreună cu polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia, au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 173 de verificări de persoane și 141 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 109 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 6.682 de lei.

De asemenea, au fost efectuate 68 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a fost reținut un permis de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare.

