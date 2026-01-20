Acțiune a polițiștilor din Alba pe DN1, pentru creșterea siguranței în trafic: drumul cu 425 de accidente în 2025

Polițiștii din Alba desfășoară marți, 20 ianuarie 2026, o amplă acțiune pe DN1 pentru creșterea siguranței rutiere, în intervalul orar 11:00 - 15:00.

Potrivit IPJ Alba, în cursul anului 2025 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN1

Viteza neadaptată la condițiile de drum: 84

Neacordarea priorității: 82

Nerespectarea distanței între vehicule: 73

Distragerea atenției/folosirea telefonului

Neasigurarea la schimbarea direcției de mers: 28

Potrivit reprezentanților poliției, în ziua de marți au fost cele mai multe accidente, iar în anul 2025, pe DN1 au fost pierdute 48 de vieți.

