Acțiune a polițiștilor din Alba pe DN1, pentru creșterea siguranței în trafic: drumul cu 425 de accidente în 2025
Polițiștii din Alba desfășoară marți, 20 ianuarie 2026, o amplă acțiune pe DN1 pentru creșterea siguranței rutiere, în intervalul orar 11:00 - 15:00.
Potrivit IPJ Alba, în cursul anului 2025 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.
Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN1
- Viteza neadaptată la condițiile de drum: 84
- Neacordarea priorității: 82
- Nerespectarea distanței între vehicule: 73
- Distragerea atenției/folosirea telefonului
- Neasigurarea la schimbarea direcției de mers: 28
Potrivit reprezentanților poliției, în ziua de marți au fost cele mai multe accidente, iar în anul 2025, pe DN1 au fost pierdute 48 de vieți.
