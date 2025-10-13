Connect with us

Acțiuni ale DSVSA Alba, la operatorii din sectorul alimentar, pentru diminuarea risipei alimentare. Recomandări pentru cetățeni

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor efectuează acțiuni de verificare, informare și conștientizare, la operatorii economici din sectorul alimentar, privind respectarea aplicării legii referitoare la diminuarea risipei alimentare.

Acțiunile DSVSA Alba se desfășoară la unități de tip supermarket, restaurante, la procesatori de alimente de origine animală și nonanimală. Scopul nostru este ca operatorii din domeniul alimentar să respecte prevederile Legii 217/2016, privind diminuarea risipei alimentare, între care:

  • Măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate;
  • Măsuri privind donarea alimentelor către operatori receptori (ex: ONG-uri, bănci de alimente) în cadrul datei limită de consum sau donarea alimentelor care nu sunt comercializate din cauza unor aspecte de prezentare, defecte de ambalare sau alte defecte care nu afectează siguranța alimentelor;
  • Operatorii economici din industria ospitalităţii vor facilita consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare şi în condiţii corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, şi vor informa despre această posibilitate, în mod clar şi vizibil, în meniu.

Acțiunile DSVSA Alba, pentru diminuarea risipei alimentare, se desfășoară până la finalul lunii octombrie.

Sfaturi pentru consumatori: mâncarea este resursă, este muncă, este viață

În România, datele arată că fiecare persoană aruncă, în medie, peste 70 de kilograme de mâncare pe an. Asta înseamnă bani pierduți, resurse consumate inutil și un impact imens asupra mediului înconjurător.

De ce contează?

Când aruncăm mâncare, nu pierdem doar produsul în sine. Pierdem tot ce a fost nevoie pentru a-l aduce în farfuria noastră: apă, energie, teren agricol, muncă umană, combustibil și timp.

Ce înseamnă, de fapt, risipă?

Risipă alimentară poate să însemne:

  • alimente cumpărate și uitate în frigider până când nu mai pot fi consumate;
  • porții prea mari pe care nu le putem termina;
  • produse refuzate doar pentru că nu au forma „perfectă”;
  • resturi aruncate fără gândul că ar putea fi refolosite.

Ce putem face ca să reducem risipa?

Fiecare dintre noi are un rol. Chiar și cele mai mici gesturi, repetate zi de zi, pot avea un impact uriaș dacă le adoptăm împreună, ca societate.

  • Planifică mesele și cumpără doar cât ai nevoie. O listă de cumpărături este primul pas spre un consum mai responsabil.
  • Verifică etichetele. Termenul „A se consuma de preferință înainte de” nu înseamnă că produsul e periculos după acea dată. Acesta este o indicație de calitate, nu de siguranță.
  • Depozitează corect alimentele. Frigiderul trebuie să aibă temperatura potrivită (4°C sau mai puțin), iar alimentele perisabile să fie consumate în timp util.
  • Gătește porții potrivite. Învață să măsori cât mănânci tu și familia ta, astfel încât să nu mai rămână resturi.
  • Refolosește inteligent. O friptură de ieri poate deveni o salată azi. Legumele care nu mai sunt proaspete pot fi baza unei supe excelente. Iar pâinea un pic mai veche se poate transforma în crutoane.

Risipa începe acasă, dar tot acolo poate și să se oprească

De prea multe ori considerăm mâncarea un lucru de la sine înțeles. O avem la îndemână, o găsim oriunde, pare ieftină, abundentă, nelimitată. Dar nu este. În spatele fiecărui aliment stă un lanț complex de producție, o realitate economică și socială, și, mai ales, o resursă naturală care nu este infinită.

Să respectăm hrana. Să nu risipim

Poate părea un clișeu, dar este adevărul: fiecare gest contează. Ce alegi să pui în coș, cum alegi să gătești, ce alegi să salvezi sau să dai mai departe – toate definesc felul în care contribuim la o societate sustenabilă.

În această zi, dar și în toate celelalte, îți propunem să faci un pas în plus. Privește mâncarea nu ca pe un lucru banal, ci ca pe o resursă de preț. Salvarea planetei începe din frigiderul tău.

Ultimele articole pe alba24
