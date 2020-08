Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor. Evenimentul se va desfășura pe acoperișul Teatrului Național

Firmele de țepari gabori din Turda și Câmpia Turzii, au reapărut la Alba Iulia, unde practică nederanjate înșelătoria ”Acoperișul”.

Alba24 a scris și în trecut despre această metodă, însă ”constructorii” reapar sistematic în oraș și împrăștie fluturași publicitari în parcările marilor magazine și printre blocurile de locuințe (îi lasă în parbriz sau îi agață de portieră).

De la începutul lunii august 2020, un număr masiv de fluturași au fost distribuiți din nou în municipiu.

Sfârșitul verii și toamna este momentul în care înșelătoria denumită ”Acoperișul” funcționează cel mai bine, datorită presiunii la care pot fi supuși oamenii de către țepari, odată ce ”încep” lucrarea și descoperă casa. Cei mai vulnerabili sunt oamenii în vârstă.

Cum funcționează. Totul începe așadar cu un fluturaș ”otrăvit” plasat pe parbrizul mașinilor parcate în oraș, mai ales în zona caselor, uneori și în scările blocurilor, acolo unde accesul este posibil.

”Oferta” promite prețuri mici, consultanță gratuită și chiar un discount de 20%, sau, după caz, 12% pentru pensionari.

Aparent, este vorba despre o afacere bună. În realitate, costurile vor ajunge la prețuri astronomice. Poliția nu face nimic pentru că oamenii nu depun plângere, intimidați de numărul mare al ”negociatorilor” pe care firma îi trimite ulterior la încasat banii.

Metoda este simplă și se practică la Alba Iulia sub ochii autorităților: omul este tentat cu un contract în care nu este trecut prețul și nici lista cantităților, ci doar prețul materialelor și al manoperei la bucată, într-o anexă. I se spune o sumă inițială, relativ în prețul pieței.

La negocieri sosește un membru al grupului cu aspect îngrijit, care se vrea convingător. Acesta este cel care încheie contractul. Nu uită să întrebe, în cazul persoanelor vârstnice, unde lucrează copiii și pe cine au mai apropiat. Evită zonele rurale, unde oamenii sunt mai uniți și unde aceștia, atunci când autoritățile nu îi apără, își fac singuri dreptate.

La ”muncă” vin însă rudele gaborilor care dețin firmele. Decopertează acoperișul și de acolo încep presiunile asupra proprietarilor.

După finalizarea lucrării, la calculul final, oamenii au o surpriză: prețul este de aproximativ 8 până la 10 ori mai mare decât cel stabilit inițial.

La negocieri, firma își trimite foarte mulți ”reprezentanți” agresivi, care-i amenință pe proprietari cu externalizarea datoriei către cămătari și care bravează cu relațiile pe care le au ”în poliție”.

Spre exemplu, montajul unui metru liniar de lațuri poate costa 3,5 euro, fără materiale. La fel este calculată manopera și la alte lucrări. În plus, firmele ”își selectează” clientela printre cei mai neajutorați cetățeni ai orașului, oferind ”discounturi” imaginare de la 10 la 20% pentru pensionari.

În condițiile în care firmele acestea lucrează absolut ilegal, fără contracte de muncă pentru angajați și fără respectarea normelor minime legale, nu există nici o investigație serioasă a autorităților, până în acest moment.

Nici ITM nu-i caută, nici poliția economică și nici alte autorități.

Cel puțin nu la Alba, pentru că în alte județe, procurorii DIICOT au reușit să destructureze o parte a tentaculelor acestei rețele care s-a extins la nivel național și care cuprinde zeci de firme, dar o singură practică.

Este vorba despre investigații extinse în județele Mureș, Cluj, Galați, Constanța și chiar în județele Moldovei. Deși au fost reținute zeci de persoane, escrocheria face victime în continuare.

Pe un blog dedicat celor care au trecut prin experiența ”Acoperișul”, o persoana a lansat un apel la adresa autorităților: ”autoritatile sunt pe o mana cu ei, nu le fac nimic. altfel nu se explica aceste postari din 2013, acutale si astazi. intre timp s-au rafinat si ofera contracte. atentie! in contract nu scriu pretul ci doar lista de preturi ceea ce duce la sume astronomice pentru care ei au semi-acoperire legala. atentie, sunt violenti si se vor intoarce, nu va faceti iluzii. institutiile statului nu pazesc cetateanul si nu fac investigatii legate de acesti gabori. as recomanda sa puneti aici cat mai multe firme de-astea sa se vada cand cauta cineva pe google. eu nu sunt cineva care sa fie capabila sa se tiganeasca si am luat-o rau la bani. cand am sunat la institutii, mi s-a spus ca nu ma va proteja nimeni de ei daca merg martor. oare ce investigheaza politia, DIICOTUL si serviciile? TREZITI-VA si aparati oamenii nevinovati!!!! ”