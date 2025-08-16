Connect with us

Eveniment

VIDEO: Lupte de gladiatori, la Alba Iulia cu starurile Survivor, Uwe și Darius. ”Sângele nu iartă”: O poveste despre răzbunare

Publicat

acum 5 secunde

Piața Cetății din Alba Iulia s-a transformat sâmbătă, 16 august, după lăsarea serii, într-o arenă a gladiatorilor. Mai exact reenactorii celor două trupe de gladiatori prezente la la Festivalul Roman Apulum, Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis, au acaparat publicul. 

Este vorba despre lupte de gladiatori puse în scenă de reenactori cu experiență. Însă, nu sunt doar simple lupte, ci acestea au la bază un scenariu. 


Anul acesta, trupa de reenactori gladiatori condusă de frații Măcinic, Ovidiu (Uwe Dai) și Darius, a intrat în pielea unor personaje, într-un scenariu semnat ”Sângele nu iartă”.

Scenariul este scris de Darius Măcinic, cel care a participat la show-urile Survivor și Insula Iubirii.

Este o poveste tragică a unei familii de gladiatori care va trebui să treacă un test foarte greu în fața spectatorilor. Doi frați sunt separați după un incident burtal în familia lor.

Aceștia ajung captivi în două ludusuri de gladiatori, iar cu trecerea timpului au în cap un singur gând: răzbunarea. Însă, povestea este plină de surprize și de situații neprevăzute.

Alături de frații Măcinic, în arena gladiatorilor intră și reenactori din noua generație: Andrei Trif și Vlad Beca.

De mai bine de 12 ani, gladiatorii din Alba Iulia au luptat în fața a zeci de mii de spectatori. Este vorba despre Ludus Apulensis, o trupă de reenactori, trupă care face parte din Legiunea a XIII-a Gemina. Ansamblul de reenactori care readuc la viață legionarii romani, dacii, gladiatorii și nimfele dansatoare.

Trupa de reenactori gladiatori este condusă de frații Măcinic. Judoka ai orașului care de ani buni îi interpretează pe Uwald (Ovidiu Măcinic) și Dareos (Darius Măcinic).

Cei doi au ajuns cunoscuți în urma a două emisiuni TV: ”Survivor România”, unde Uwe Dai a câștigat, iar Darius a participat. De asemenea Darius Măcinic a participat și la show-ul ”Insula Iubirii”.

