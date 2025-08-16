Connect with us

LIVE VIDEO: Parada cu torțe, printre cele mai așteptate momente ale Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia

Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia: Parada cu torțe cu peste 300 de reenactori, printre cele mai așteptate momente din ziua a doua. 

Momentul de încheiere a celei de a doua zi a festivalului are loc pe Strada Mihai Viteazul.

Totuși, Festivalului Roman Apulum continuă și duminică, 17 august cu mai multe momente speciale, după următorul program:

Program. Duminică, 17 august

10:30 – 17:00 Tabăra antică 

  • ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

  • Platou strada Militari – tabăra romană

12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic

  • Piața Cetății

15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

  • Piața Cetății

15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

  • Piața Cetății

16:00 Marea bătălie –  Ad Portas!

  • Piața Cetății

17:00 Parada trupelor

  • Ceremonialul de închidere a festivalului
  • Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

