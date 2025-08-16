120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate. Anunțul ministrului Sănătății

Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Sănătate, astfel încât pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile, a anunțat sâmbătă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”În România, prea mulți pacienți au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Schimbăm această realitate.

Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”, afirmă ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că reformele legislative în curs aduc beneficii concrete pentru pacienți, și anume: program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice, flexibilitate mai mare pentru manageri și șefii de secție în organizarea activității medicale, creșterea finanțării: de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 – 8 lei, eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale – indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

”Pe partea de investiții, prin PNRR am modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei.

Dar mergem mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanțare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne în toată țara”, declară Alexandru Rogobete.

Proiectele pot fi depuse până la data de 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021 (gestionată de MIPE).

”Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți.

Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice. Încrederea ne face bine!”, punctează ministrul Rogobete.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News