ADMITERE la LICEU 2020: Care sunt criteriile de departajare la repartizarea computerizată. Procedura în cazul mediilor egale

Spitalul Județean Alba a fost dotat cu ventilatoare, extractor și materiale de protecție împotriva COVID, anunță liderul deputaților PNL, Florin Roman.

”Începând de ieri, Spitalul Județean Alba a pus în funcțiune un extractor de 96 de probe în cadrul laboratorului de testare, achiziționat din donația de 1,5 milioane de lei pe care am adus-o de la Romgaz. Au mai ajuns în spitalul judetean: 5.000 de kituri de extracție recepționate, 20.084 halate impermeabile din care 10.000 recepționate, 6.750 măști Ffp2 recepționate, 2.577 Combinezoane, 100.000 botoșei, toate materialele fiind suportate din aceeași donație a firmei Romgaz.

Un alt demers pe care l-am inițiat în calitate de parlamentar de Alba a fost obținerea unei finanțări din partea Ministerului Sănătății, pentru 10 ventilatoare mecanice. Procedura de achiziție publică s-a finalizat, fiind desemnat câștigătorul. Suma totală este de 1.199.520 lei din care 1.080.000 vin de la Ministerul Sănătății, iar diferența este acoperită de Consiliul Județean Alba.

Din informațiile furnizate de managerul spitalului județean, economist Diana Mârza, în data de 6 iunie se încheie contractul, iar termenul de livrare este de 30 zile.

Am răspuns apelului făcut de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și a managerului spitalului județean, cu care am făcut echipă bună în vremurile de groază ale pandemiei, iar acum ne bucurăm că spitalul județean este cu adevărat pregătit să facă față acestei perioade dificile. Mulțumesc firmei Romgaz și ministrului Sănătății, dr. Nelu Tătaru, pentru că au fost alături de necazul oamenilor din Alba atunci când am avut cu adevărat nevoie!”, transmite Florin Roman.