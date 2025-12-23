ADR Centru vă urează Crăciun Fericit! (P)

Perioada minunată a Sărbătorilor Crăciunului să vă găsească sănătoși și plini de bucurie, înconjurați de cei dragi.

Să petrecem cu bucurie și recunoștință momentul solemn al Nașterii Pruncului Sfânt, pentru a fi mai buni și mai generoși față de cei care ne sunt alături!

Dorim tuturor partenerilor și colaboratorilor Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru să petreacă un

Crăciun fericit!

Simion CREȚU,

Director general ADR Centru

