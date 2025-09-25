AFIR primește cereri de finanțare pentru ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, începând de joi

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide joi sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Potrivit unui comunicat al AFIR, transmis AGERPRES, sesiunea va fi deschisă în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2025, fără posibilitatea de prelungire.

Aceasta va avea o alocare financiară care se ridică la un total de 8,8 milioane de euro (8.771.987 euro), fonduri nerambursabile disponibile pentru cererile depuse în această sesiune a submăsurii 17.1, cu posibilitatea suplimentării acesteia în funcție de interesul manifestat de fermieri, dar în limita sumelor realocate din PNDR.

Potrivit AFIR, fermierii care au fost declarați eligibili pentru finanțare, conform condițiilor precizate în Ghidul solicitantului, pot beneficia de sprijin nerambursabil reprezentând 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite de aceștia.

Sprijinul este aplicabil anului agricol 2024 – 2025 și se acordă atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic, acoperind polițele de asigurare care vizează riscurile menționate în legislația în vigoare.

”Procedura de implementare aferentă acestei sesiuni prezintă o serie de actualizări, menite să simplifice accesarea sprijinului și să răspundă mai rapid nevoilor fermierilor.

Astfel, cererea de finanțare îndeplinește acum și rolul de cerere de plată, doar dacă respectiva cerere de finanțare a fost declarată eligibilă.

De asemenea, la depunerea cererii de finanțare, fermierul va prezenta și dovada plății integrale a valorii totale a primei de asigurare”, precizează AFIR în comunicat.

Totodată, începând cu această sesiune, se va utiliza exclusiv semnătura electronică pe toate documentele depuse de fermieri la dosarul cererii de finanțare.

Pentru completarea și depunerea cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție întregul pachet procedural ce conține Ghidul solicitantului și anexele aferente, publicat pe site-ul AFIR, Ghid și anexe – submăsura 17.1.

Cererile de finanțare se vor depune on-line accesând modulul de depunere disponibil prin intermediul paginii de internet www.afir.ro.

Finanțarea cererilor eligibile prin submăsura 17.1 ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu fonduri disponibile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă cofinanțarea de la Bugetul Național al României.

