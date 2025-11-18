Connect with us

Agresorul care încalcă ordinul de protecție, prezentat obligatoriu procurorului. Nouă regulă de combatere a violenței domestice

Publicat

acum 41 de secunde

Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor avea obligația legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia. Măsura este menită să elimine eventuale ”aprecieri subiective tolerante” în astfel de cazuri.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Este vorba despre un proiect legislativ care va îmbunătăți Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

”Proiectul crește protecția victimelor violenței domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violență domestică care au demonstrat că încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar.

Statisticile oficiale arată că în ultimii ani polițiștii au salvat nenumărate victime intervenind pentru protejarea lor, dar recentele cazuri cu violență domestică au arătat că încă mai sunt breșe create de aprecieri subiective greșite privind nivelul de intervenție și aplicarea procedurilor.

Pentru a înlătura aceste breșe și a elimina orice posibilitate de apreciere subiectivă tolerantă a polițiștilor și procurorilor, MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres și explicit faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu au obligația legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza și dispune cu privire la eventuale măsuri preventive.

Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului, el va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție”, a declarat ministrul Predoiu.

Oficialul MAI susține că modificarea ”întărește instrumentele de protecție și elimină ambiguitățile care, în practică, au întârziat reacția operativă în recentele cazuri”.

Proiectul este pus în dezbatere publică și va fi analizat și de Ministerul Justiției.

