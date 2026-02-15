Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și bolnavii oncologici din Sebeș. Anunțul făcut de primarul Dorin Nistor

Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și bolnavii oncologici din Sebeș.

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a anunțat duminică inițierea unu program local de sprijin financiar destinat persoanelor cu handicap grav și celor cu afecțiuni oncologice, care se va derula în luna aprilie, după aprobarea bugetului local.

„În calitate de primar, vă informez că am inițiat un program local de sprijin financiar destinat persoanelor cu afecțiuni oncologice și persoanelor încadrate în grad grav de handicap, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș”, a scris primarul, pe pagina de Facebook.

Beneficiarii programului

„În acest an, odată cu aprobarea bugetului local, vom acorda un ajutor comunitar în cuantum de 500 lei, de care pot beneficia următoarele categorii:

persoane încadrate în grad grav de handicap;

persoane încadrate în grad grav de handicap cu asistent personal;

persoane diagnosticate cu afecțiuni oncologice, aflate sub tratament de specialitate”, a transmis Dorin Nistor.

Potrivit acestuia, la Sebeș sunt înregistrate 454 de persoane încadrate în grad grav și grad grav cu asistent personal, dintre care 61 sunt copii.

Procedura pentru bolnavii oncologici

„Bolnavii cu diagnostic oncologic, care domiciliază în municipiul Sebeș, sunt rugați să își procure scrisoarea medicală și dovada domiciliului, urmând să se adreseze Direcției de Asistență Socială pentru informații suplimentare privind procedura de acordare a sprijinului”, a precizat primarul.

Programul se va derula în luna aprilie, după aprobarea bugetului local, a mai transmis Dorin Nistor.

