Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj anunță că vineri, 12 decembrie, a fost confirmat al doilea caz de lepră, dintre cele patru suspecte. Primul, o femeie de 44 de ani, a fost confirmat joi.

Persoanele în cauză sunt femei, orifinare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

”În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră și alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice.

Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025.

Acestea au fost supuse investigațiilor medicale specifice pe baza cărora au fost confirmate cele două cazuri, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinică și epidemiologică. Pentru cazurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție”, a transmis DSP Cluj, într-un comunicat de presă.

Măsuri luate de DSP Cluj

DSP Cluj a luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice

dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate în cadrul salonului în care au lucrat persoanele în cauză

verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală

intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate

programarea angajaților la control medical la medicul de medicina muncii

extinderea anchetei epidemiologice

intensificarea supravegherii epidemiologice

monitorizarea clinică a cazurilor și suspecților

extinderea testării contacților

evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini.

Precizările ministrului Sănătății

Clienții salonului SPA din Cluj-Napoca unde a fost confirmat un caz de lepră nu trebuie să își facă griji și nici controale medicale suplimentare, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că autoritățile efectuează o anchetă epidemiologică extinsă.

”(Clienți salonului n.r. ) nu trebuie să-și facă probleme și nici controale, pentru că Inspecția Sanitară de Stat și Direcția de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienții din ultima perioadă”, a afirmat ministrul.

Rogobete a explicat că transmiterea bolii necesită un contact prelungit.

”Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în același apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de ușor această boală”, a punctat acesta.

Ministrul a adăugat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, dar la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal.

”În salon au fost luate, la indicațiile Inspecției Sanitare de Stat, absolut toate măsurile specifice pentru dezinfecție, deci nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru”, afirmă ministrul Sănătății.

În context, Rogobete a subliniat că nu este vorba despre o alertă de sănătate publică.

”Este, într-adevăr, efervescentă informația pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de față monitorizăm și controlăm situația. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de față nu este cazul”, a conchis acesta.

Ce este lepra

Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă, potrivit DSP Cluj. Transmiterea bolii necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

”Subliniem că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”, menționează DSP Cluj.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News