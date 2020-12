ALBA: LISTA localităților din care provin cele 42 de cazuri noi de COVID-19. Doi bărbați au pierdut lupta cu virusul

Mai multe servicii printre care Youtube, Gmail și Google Drive, au căzut luni pentru mii de utilizatori din întreaga lume, relatează Reuters.

Utilizatorii Gmail primeeau erori de tipul „We’re sorry but your account is temporarily unavailable”.

Pe site-ul Youtube userii erau întâmpinați cu mesajul „Something went wrong”.

Unii utilizatori au raportat probleme și cu Google Photos și Google Classroom în contextul în care milioane de elevi și studenți au trecut la învățământ de la distanță datorită pandemiei de COVID-19.

Site-ul Downdetector numărase la primele ore ale după-amiezii peste 9.000 de plângeri formulate de utilizatorii Youtube care nu pot accesa platforma, erori similare fiind raportate și pentru celelalte servicii Google căzute.

sursă: hotnews.ro