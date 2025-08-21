Eveniment
VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad la finalul săptămânii. De la 30-32 de grade, joi, se va ajunge la 25-27 grade vineri și sâmbătă, iar duminică va fi și mai răcoros.
Sunt anunțate ploi și furtuni.
Temperaturile maxime la munte vor varia între 18-13 grade la Oașa, respectiv 18-14 grade la Arieșeni.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 22 august
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtuni
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; aversă
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse/furtuni
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; averse
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; averse
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtună
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse/furtuni
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; aversă
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 23 august
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 24 august
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.