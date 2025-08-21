VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad la finalul săptămânii. De la 30-32 de grade, joi, se va ajunge la 25-27 grade vineri și sâmbătă, iar duminică va fi și mai răcoros.

Sunt anunțate ploi și furtuni.

Temperaturile maxime la munte vor varia între 18-13 grade la Oașa, respectiv 18-14 grade la Arieșeni.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 22 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtuni

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; aversă

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse/furtuni

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse/furtuni

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; aversă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 23 august

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 24 august

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

