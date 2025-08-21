Connect with us

Cugir

Fabrica de arme de la Cugir va avea un alt sistem de pază. Ministrul Economiei: „Am aflat de explozie de la un vecin”

acum 2 minute

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi seara că a făcut o adresă către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne în care a cerut pază militară pentru fabrica de arme de la Cugir. 

De asemenea, Radu Miruță a spus, la Antena 3, că un vecin a anunțat la 112 incendiul care a izbucnit în noaptea de 2 august la o hală plină cu cartușe din cadrul Uzinei Mecanice Cugir. 

Vezi și VIDEO: INCENDIU într-o hală de depozitare muniție, la fabrica de arme din Cugir. Pompierii au intervenit cu roboți

Reamintim faptul că un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 2/3 august în una din halele destinate depozitării muniției ce aparține societății Uzina Mecanică Cugir SA – Compania Națională Romarm SA.

Pompierii au intervenit cu roboți de la distanță din cauza riscului exploziilor în lanț, reușind să stingă focul spre dimineață, fără victime.

În urma incendiului a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

Din primele constatări rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.

Primele măsuri dispuse după incendiul de la UM Cugir

Potrivit ministrului, prima măsură constă în reintroducerea obligației ca orice persoană care intră într-o fabrică de armament sau depozit de muniție din România să fie autorizată la nivelul ministerului, după o verificare a serviciului de informații clasificate. Această obligație exista anterior, dar a fost eliminată în ianuarie 2025.

A doua măsură vizează actualizarea de urgență a tuturor planurilor privind securitatea obiectivelor (pază umană și electronică), spațiile de depozitare și zonele de producție, inclusiv data ultimului control și măsurile dispuse.

