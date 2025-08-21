Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Aspergillus și Candida auris, două ciuperci extrem de periculoase pentru pacienți imunodeprimați, au fost identificate în blocul operator și în secțiile ATI ale Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca, scrie Cluj24.ro.

Surse Cluj24.ro au transmis că au avut loc recent lucrări de renovare, iar deși acestea nu erau finalizate și, mai mult, nici testele bacteriologice efectuate, conducerea Institutului a decis să redeschidă sălile de operație. Totul, fără să anunțe DSP Cluj, deși oficial a fost comunicată închiderea pentru renovări.

Blocul operator, închis din nou

În urma analizelor, s-a impus închiderea temporară a sălilor 1, 2, 3 și 4 din blocul operator și a secțiilor ATI. De asemenea, s-a dispus decontaminarea cu soluții biocide pe bază de clor și peroxid de hidrogen, urmată de nebulizare și expunere la lămpi UV timp de 12 ore. De asemenea, s-a decis ca nici holul să nu fie folosit, decât în situații urgente, scrie Cluj24.ro.

Sălile, potrivit documentului, au fost sigilate, urmând ca procedura să fie repetată în zile diferite.

Personalul trebuie să poarte echipamente de protecție – mască, halat, ochelari, mănuși și bonetă. Totodată, s-a dispus transferul pacienților din ATI către secții și reprogramarea intervențiilor majore, instalarea de purificatoare și recoltarea de noi probe microbiologice în 24 august. Dacă rezultatele sunt conforme, activitatea va fi reluată.

Până la remedierea problemelor apărute, pacienții programați pentru intervenții majore, care au nevoie de îngrijire în ATI postoperator, vor fi reprogramați, iar intervențiile chirurgicale se realizează exclusiv în sala 0.

Conducerea institutului a confirmat faptul că au fost descoperite, marți, aceste ciuperci și că s-au luat măsuri pentru remedierea acestei probleme. Noi analize se vor face în zilele următoare.

