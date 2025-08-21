Connect with us

Guvern: Cresc amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea dimensiunii vehiculelor grele de transport marfă

acum 23 de secunde

Guvernul a majorat, joi, amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea masei sau a dimensiunii vehiculului de transport marfă.

Astfel, crește de la 10.000 – 20.000 lei, în prezent, la 15.000 – 30.000 lei cuantumul amenzilor pentru sustragerea de la control, obstrucționarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control, refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurare a dimensiunilor.

Guvernul a adoptat joi o serie de măsuri menite să asigure protejarea infrastructurii rutiere împotriva impactului circulației vehiculelor care depășesc masele totale maxime admise, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră în cazul vehiculelor grele de transport marfă.

Printre cele mai importante modificări aduse OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor se numără:

  • drept consecință a intrării României în Spațiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea și vizarea documentului care permite accesul la rețeaua rutieră pe sensul de intrare/ieșire în/din România, pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare și de granița internă sau externă UE;
  • adoptarea unor măsuri în scopul evitării posibilității tranzitării României de către vehicule cu înălțimi mai mari decât restricțiile instituite pe anumite sectoare de drumuri naționale;
  • reglementarea posibilității efectuării controlului privind circulația vehiculelor cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise de către reprezentanții administratorului drumurilor de interes național, respectiv a sancționării încălcărilor, cu ajutorul sistemelor certificate de cântărire în mișcare – WIM (Weigh in Motion);
  • majorarea cuantumului amenzilor pentru sustragerea de la control, obstrucționarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control, refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor (de la 10.000 lei – 20.000 lei în prezent, la 15.000 lei – 30.000 lei), pentru a descuraja astfel de practici tot mai frecvente, care au un impact negativ major asupra siguranței rutiere și a deteriorării semnificative a infrastructurii rutiere;
  • extinderea lungimii permise a unui convoi compus din vehicule cu depășiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime, de la 75 m la 200 m, care va avea un impact pozitiv major și imediat pentru construirea cât mai rapidă a capacităților de producție a energiei electrice din surse eoliene și, astfel, va facilita implementarea la timp a acestor investiții care contribuie semnificativ la securitatea energetică și competitivitatea economiei românești.

Potrivit Guvernului, prin aceste modificări, se are în vedere atât fluidizarea transportului internațional de marfă, cât și o mai bună protecție a drumurilor naționale și siguranța participanților la trafic.

