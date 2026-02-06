VIDEO: Denis, câștigătorul sezonului 4 de la "Casa iubirii", gest frumos pentru câinii fără stăpân din Alba

Naomi Leister din Alba Iulia, alături de iubitul ei, Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 al emisiunii "Casa iubirii", au donat 400 de kilograme de mâncare de câini adăpostului "Prietenii lui Azor".

Cei doi s-au cunoscut și au format un cuplu în cadrul emisiunii, unde Naomi a ajuns finalistă, iar Denis a câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de lei.

Din banii câștigați, aceștia au cumpărat și au donat 32 de saci de hrană pentru câini și 72 de conserve Asociației "Prietenii lui Azor", adăpost unde Naomi a fost voluntar în trecut.

"Nu cred că mai este un secret faptul că am câștigat Casa Iubirii și faptul că unul dintre premii a fost în bani.

Zilele trecute mi-au intrat banii și vorbeam cu Naomi, spuneam că vrem să facem și noi o faptă bună și a venit ea cu o idee extraordinară, să luăm mâncare pentru un adăpost de câini de aici, de la ea, de la Alba Iulia.

Suntem la Alba Iulia, am luat 32 de saci de mâncare și 72 de conserve de mâncare, tot pentru câini", a spus Denis într-un videoclip postat pe social media.

De asemenea, în videoclipul postat de acesta, au prezentat adăpostul și au îndemnat și alte persoane din Alba să facă o faptă bună printr-o donație sau să adopte un cățel:

"Noi v-am arătat de unde puteți veni să adoptați un câine. Pentru cei din Alba Iulia sau din împrejurimi, puteți face și voi o faptă bună".

