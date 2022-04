ALBA: Șapte cazuri COVID și un deces, în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 19 aprilie

Au fost înregistrate șapte cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) marți, 19 aprilie.

Comparativ, luni erau raportate opt cazuri, duminică – 16 cazuri, sâmbătă – 14 cazuri, vineri – 24, joi – 13 cazuri, miercuri – 32. Marțea trecută erau 9 cazuri noi.

A fost înregistrat un nou deces al unei persoane confirmate cu Covid. Este vorba despre un bărbat de 70 de ani, rezident în Sântimbru, vaccinat, care avea mai multe afecțiuni.

Numărul cazurilor active este de 250 (anterior 260).

Municipiul Alba Iulia are incidență de 1,4, în continuă scădere. Celelalte orașe au incidența sub 1 la mie. În mediul rural, Poșaga are incidența 3.34. Restul comunelor din județ au incidență sub 3.

În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 53.602 cazuri confirmate, 52.065 persoane vindecate, 1.287 decese. În același interval au fost prelucrate 457.220 teste (352.599 PCR și 104.621 rapide).

În ultimele 24 de ore au fost făcute 405 testări: 175 PCR (60 la DSP si 115 la SJU) și 230 teste rapide.

Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)

Mediul urban:

Alba Iulia – 2 cazuri

Cugir – 2 cazuri

Aiud – 1 caz

Blaj – 1 caz

Sebeș – 1 caz

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,67 (anterior 0,7).

Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile

Localitate Incidență Cazuri Urban MUNICIPIUL ALBA IULIA 1.4 107 MUNICIPIUL AIUD 0.88 22 ORAŞ OCNA MUREŞ 0.8 11 MUNICIPIUL SEBEŞ 0.55 18 MUNICIPIUL BLAJ 0.49 10 ORAŞ TEIUŞ 0.42 3 ORAŞ CUGIR 0.35 9 ORAŞ CÂMPENI 0.28 2 ORAŞ ABRUD 0.19 1 ORAŞ ZLATNA 0.13 1 ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 0 0 Rural POŞAGA 3.34 3 SÂNTIMBRU 2.99 9 NOŞLAC 2.2 4 VALEA LUNGĂ 1.61 5 BERGHIN 1.59 3 VIDRA 1.33 2 CETATEA DE BALTĂ 1.31 4 SĂLIŞTEA 1.29 3 LOPADEA NOUĂ 1.2 3 GALDA DE JOS 1.14 5 POIANA VADULUI 0.96 1 HOPÂRTA 0.87 1 RĂDEŞTI 0.79 1 METEŞ 0.73 2 AVRAM IANCU 0.71 1 LUPŞA 0.7 2 GÂRDA DE SUS 0.68 1 SCĂRIŞOARA 0.67 1 CRICĂU 0.51 1 CRĂCIUNELU DE JOS 0.47 1 GÂRBOVA 0.47 1 BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.44 1 ŞIBOT 0.43 1 UNIREA 0.41 2 LUNCA MUREŞULUI 0.39 1 SÂNCEL 0.39 1 ROŞIA MONTANĂ 0.37 1 DAIA ROMÂNĂ 0.32 1 CIUGUD 0.3 1 IGHIU 0.28 2 BISTRA 0.22 1 ALBAC 0 0 ALMAŞU MARE 0 0 ARIEŞENI 0 0 BLANDIANA 0 0 BUCIUM 0 0 CÂLNIC 0 0 CENADE 0 0 CERGĂU 0 0 CERU-BĂCĂINŢI 0 0 CIURULEASA 0 0 CUT 0 0 DOŞTAT 0 0 FĂRĂU 0 0 HOREA 0 0 ÎNTREGALDE 0 0 JIDVEI 0 0 LIVEZILE 0 0 MIHALŢ 0 0 MIRĂSLĂU 0 0 MOGOŞ 0 0 OCOLIŞ 0 0 OHABA 0 0 PIANU 0 0 PONOR 0 0 RÂMEŢ 0 0 RIMETEA 0 0 ROŞIA DE SECAŞ 0 0 SĂLCIUA 0 0 SĂSCIORI 0 0 SOHODOL 0 0 ŞONA 0 0 ŞPRING 0 0 STREMŢ 0 0 ŞUGAG 0 0 VADU MOŢILOR 0 0 VINŢU DE JOS 0 0

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News