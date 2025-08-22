Connect with us

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina este o sărbătoare relativ recentă în tradiția Bisericii Catolice.

Sărbătoarea a fost instituită oficial de Papa Pius XII în 1954, prin enciclica „Ad Caeli Reginam” (Către Regina Cerurilor).

Papa a ales această dată pentru că era în apropierea sărbătorii Înălțării Maicii Domnului (15 august), creând astfel o legătură teologică între glorificarea Mariei și recunoașterea regalității ei spirituale.

Această sărbătoare face parte din ciclul marial extins al Bisericii Catolice și subliniază doctrina catolică despre rolul special al Mariei în economia mântuirii, fiind văzută nu doar ca mamă a Mântuitorului, ci și ca regină spirituală a universului creștin.

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina: Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon

Papa Leon al XIV-lea a adresat un îndemn la post și rugăciune în cadrul salutului în limba italiană, din cadrul audienței generale de miercuri, 20 august a.c., care a avut loc în Aula Paul al VI-lea din Vatican.

El a amintiti că vineri, 22 august, Biserica o comemorează liturgic pe Sfânta Fecioară Maria Regină.

”Maria este Mama credincioșilor de pe pământ și este invocată și ca Regina Păcii, în timp ce pământul nostru continuă să fie rănit de războaie în Țara Sfântă, în Ucraina și în multe alte regiuni ale lumii.

Îi îndemn pe toți credincioșii să trăiască ziua de 22 august în post și rugăciune, implorându-L pe Domnul să ne dăruiască pace și dreptate și să șteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor armate în curs. Maria, Regina Păcii, să mijlocească pentru ca popoarele să găsească calea păcii” a spus suveranul pontif.

