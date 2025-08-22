Programul Rabla 2025: Cât va fi ecotichetul pentru mașini electrice. Ghidul de finanțare, publicat de Ministerul Mediului

Programul Rabla 2025: Cât va fi ecotichetul pentru mașini electrice. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus vineri, 22 august, în consultare publică, Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, pe site-ul instituției.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Astfel, valoarea ecotichetului pentru mașinile full-electrice scade la jumătate față de propunerea din iunie. În loc de 7.500 de euro va fi circa 3.700 de euro.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Documentul include modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, care stabilește noi măsuri pentru investițiile finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin.

În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România” a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Totodată, având în vedere că mecanismul de validare a dealerilor nu a suferit modificări, lista producătorilor validați, aprobată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2025–2030, va fi valabilă și în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, cu condiția încheierii de către producătorii validați a contractelor de participare cu AFM, în condițiile noului Program.

Astfel, prin ghidul de finanțare a fost reglementată preluarea listei cu producătorii validați în cadrul Programului suspendat, această urmând a fi valabilă și în cadrul noului program.

