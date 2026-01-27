Connect with us

Vremea până în 23 februarie: vortexul polar aduce temperaturi atipice și ninsori. Condiții meteo în ultima lună de iarnă

Publicat

acum O oră

Vremea până în 23 februarie: vor fi temperaturi atipice, cu variații mari, în ultima lună de iarnă. Influența unui vortex polar va fi resimțită și în România. Este așteptată o nouă perioadă cu ninsori.

Valorile maxime vor fi în general mai mari față de normalul perioadei, în februarie. Însă sunt anunțate și scăderi bruște de temperatură de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

În Alba, de exemplu, prima zi de februarie vine cu ninsori și maxime de 4 grade, apoi acestea scad la zero grade și vor fi minime de -8 grade. Apoi temperaturile urcă treptat până la 8-9 grade. Vor mai fi câteva zile cu ploi.

În Apuseni vor fi alternanțe între minime de -1 grad și -9 grade și mai multe zile cu ninsori. În perioada 17-20 februarie, este anunțată o nouă perioadă de ger, cu maxime negative și minime până la -10 grade.

În celelalte regiuni evoluția vremii va fi similară: maxime ce ajung la 11 grade în vest și 8-9 grade în sud, alternate cu perioade de frig. Însă minimele vor ajunge doar la -5 grade.

În Moldova în schimb va fi mai frig. Luna februarie începe cu minime negative și ninsori, apoi se ajunge la 5-7 grade. Va fi iar frig din 18 februarie.

Vortexul polar

Fronturile de aer mai rece sunt influențate de evoluția vortexului polar. Acesta este o masă vastă de aer rece care circulă deasupra Arcticii, cu rol cheie în extinderea frigului de iarnă în emisfera nordică, potrivit newsweek.ro.

Când vortexul se slăbește sau se perturbă – de exemplu, în timpul unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă – aerul rece se poate răspândi spre sud. Pot fi provocate episoade de răcire rapidă care pot afecta mari părți ale Europei, inclusiv Europa de Est.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 23 februarie.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali.

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 16-23 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Ultimele articole pe alba24
