Ambulatoriul din cadrul Spitalului Abrud va fi reabilitat, modernizat și extins. Investiție de peste 6,5 milioane de lei

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, transmite, într-un comunicat de presă, o reacție extrem de acidă, la unele declarații făcute de liderul ALDE Alba înaintea campaniei electorale pentru alegerile locale 2020.

COMUNICAT Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului:

”Așa cum am promis, astăzi a venit rândul răspunsului pentru Lazăr Ioan, cel care a ridicat ipocrizia și circul la rang de politică publică a ALDE în județul Alba!

Pe data de 7 august, înaintea campaniei electorale, am luat act despre un <delir> jurnalistic marca Lazăr Ioan, în fapt un ghiveci plin de venin, în care erau amestecate frustrări, conspirații, apuneri de ere, căderi de împărați, sport și dictatură…

Din respect pentru Blaj, am ales să nu dau replica acestui atac de presă la acea vreme, convins fiind că era o încercare de a deschide un conflict de campanie electorală, menit să sporească vizibilitatea acestui personaj, cocoțat peste noapte ca șef județean al unui partid <breloc> al PSD.

La data când se publică aceste rânduri, cel mai bun răspuns l-a dat la vot și Blajul, și județul Alba – ALDE nu a trecut pragul electoral la Alba! Mă bucur că alegătorii din Alba au sancționat lipsa de respect și au măturat de pe scena politică membrii unei familii – tată și fiu – care visau <să pună mâna> pe un județ! Un astfel de personaj dorea să reprezinte, din 2020, la cel mai înalt nivel, județul Alba, în calitate de președinte de Consiliu Județean! Și nu numai atât! Tupeul omului a fost fără limită! Spera, în plus, ca fiul său să fie ales primar de Alba Iulia! A fost modelul ALDE pentru Alba și Blaj, prin care membrii unor familii, transformate în partid, au crezut că îi pot înșela pe oameni!

Astăzi am ales să nu tac, să nu mă fac că nu am văzut sau că nu am auzit!

E timpul unui mare STOP, în numele Blajului! Tăcerea de până acum la mizeriile publicate în presă l-a făcut pe acest <viteaz> să creadă că i se permite orice, oriunde și cu oricine!

La Blaj e altfel, pentru că Blajul nu e nici hotel de <rendez-vous> și nici domeniu de vânătoare, unde un personaj ca Lazăr Ioan să-și facă mendrele cum îl taie capul! Consider că oamenii trebuie să cunoască cine este acest Lazăr Ioan și ce merite are în politica județului!

Omul, un fost <suspect> de proxenetism în dosarul prostituate pentru VIP-uri, un <hangiu de modă nouă>, din 7 august și-a găsit o nouă <preocupare>: Blajul… crezându-se salvatorul comunității!

Un astfel de personaj controversat era evitat și de comuniști!

Și totuși, în ziua de azi, acest Lazăr Ioan, produs al unei societăți plină de parvenitism și de ipocrizie, a avut tupeul să dea lecții de civism și de corectitudine politică tururor, arogându-și calități și valori pe care nu le-a deținut vreodată!

Fără nicio realizare la nivel public în Alba, a fost preocupat doar de a promova interesele politice de grup sau interesul personal…

Iată câteva exemple:

În anul 2017, după ce <viteazul nostru> știa cum <a scăpat> din dosarul penal legat de prostituție, susținea proiectul privind amnistia și grațierea. Noroc că Vioricăi Dăncilă i-a fost frică sau a avut mai multă minte ca personajul nostru!

În anul 2018, numitul Lazăr Ioan mima interesul public începând un adevărat <circ> de presă despre asfaltarea drumului spre Întregalde! Acesta era pretextul, interesul în realitate era altul… în zonă este domeniul de vânătoare!

În continuare, a declarat, cu emfază în presă, că în anul 2020 PSD ar fi principalul adversar politic al ALDE! Din anul 2020 au mai rămas doar 3 luni… și <prietenia> rezistă! Mai de curând, Lazăr Ioan a pozat în apărătorul agricultorilor și al fermierilor, declarând că începe lupta pentru redeschiderea târgurilor de animale… Rezultatul ZERO!

Întreaga <luptă politică> a acestui personaj este doar o vorbărie goală, lipsită de substanță sau idei, pe un ton certăreț cu iz de circ! De altfel și sloganul electoral era lipsit de originalitate, fiind parcă o marcă de iaurt! Prea bun, prea… .Lipsa de imaginație s-a adeverit! În județul Alba <s-a covăsât> votul pentru ALDE!

Legat de Blaj, personajul Lazăr Ioan, în ipocrizia lui, a lansat afirmații pe care realitatea votului nu le-a confirmat! Unde a fost <blatul> la Blaj ?

M-ați jignit, făcându-mă în toate felurile, de la <împărat> la <dictator>! Asta pentru că sunt prezent zilnic 8 – 12 ore la primărie și pentru că m-am pus în slujba Blajului și m-am luptat ca orașul să nu ajungă în mâna unei familii ce-și spune partid!

În toți acești ani, unul din <caii de bătaie> electorală al ALDE a fost Volei Alba Blaj! Oamenii nu au apreciat asta, pentru că nu știți ce înseamnă munca și performanța în sport sau valoarea rezultatului sportiv! Volei Alba Blaj nu înseamnă numai rezultate! Echipa de volei a devenit, în timp, cel mai important vector de imagine sportivă al județului Alba și al Blajului, dar și al voleiului feminin românesc, fiind vorba despre valoarea în sport și promovarea valorilor europene – a libertății de a circula, a libertății de a munci – despre valoarea comunității noastre. Acest proiect vorbește despre calitatea vieții la Blaj și în județul Alba.

Ca om politic, ce ați făcut pentru Blaj, încât să aveți tupeul să le vorbiți blăjenilor despre ce e bine şi ce e rău? NIMIC!

Destul cu binele pe care l-ați tot promis blăjenilor şi pe care această comunitate nu l-a văzut niciodată din partea dumneavoastră sau a celor pe care-i reprezentați la nivel politic!

La Blaj, noi ne cunoaştem istoria, valoarea şi interesul, iar Blajul nu va alege niciodată să fie reprezentat de ipocriți sau parveniți politic! AJUNGE cu făţărnicia asta! Pentru Blaj nu ați făcut nimic și lumea știe asta, așa cum vă știu și cei din locurile natale cine sunteți cu adevărat! Câte voturi ați obținut la Biia sau pe Târnave?

Pe oamenii Blajului, aceia demni şi hotărâţi, care ştiu cum a fost ieri şi cum va fi mâine, nu i-ați prostit și nu-i veți prosti.

Votul v-a confirmat valoarea politică – SPRE ZERO! Mă întreb cum să ajungă ZERO la putere? Legile matematicii ne spun că UN ZERO ridicat la putere râmâne tot ZERO! Așa e și în politică… valoarea e dată de votul spre zero!

Închei aici asigurându-vă că acest text nu constituie un drept la replică pentru Lazăr Ioan. Ce replică ar merita un om cu o astfel de viziune politică retrogradă?! Aceste rânduri sunt <oglinda> cu o parte din imaginea <politicianului> Lazăr Ioan și, totodată, un semnal de alarmă pentru cât de jos s-a ajuns în disputa politică din Alba, din cauza lipsei de implicare, a tăcerilor vinovate, a permisivității exagerate, a lipsei de reacție în fața ipocriziei sau minciunii și a lipsei de competență.

La Blaj e altfel! Aici se ia atitudine pentru că aici e Blajul, iar <Ce dă Blajul> nu e o vorbă în vânt !

Pe 27 septembrie votul a confirmat, și la Blaj și în județul Alba, că vremea caravanseraiurilor și a circului în politică a trecut!

NOTĂ: Sursele de informații despre <suspectul> Lazăr Ioan, pe care le-am folosit în prezentul articol, sunt publice și se găsesc, la un click distanță, pe google.



Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului”