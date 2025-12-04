Connect with us

Eveniment

Licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport de persoane, la Aiud. Care sunt tarifele maxime

primaria aiud concurs

Publicat

acum 6 secunde

Primăria Aiud a lansat o licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului, pentru următorii șase ani. 

Licitația a fost lansată pe data de 4 decembrie, în platforma SEAP. Valoarea totală estimată a contractului este de 9.906.736,26 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de transport public local, care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică.

Serviciul de transport public local de călători se va presta pe raza municipiului Aiud, respectiv în localitățile Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra.

Care sunt tarifele maxime

Tariful maxim acceptat în prezent, conform HCL nr. 103/2025, este:

  • Aiud – Păgida – 7,80 lei
  • Aiud – zona Hepat – 5,1 lei
  • Aiud – Ghe. Doja – 5,11 lei
  • Aiud II – Ciumbrud – 9,36 lei
  • Gâmbaș – Ciumbrud – 9,36 lei
  • Gârbova de Jos – Ciumbrud – 10,30 lei
  • Gârbova de Sus – Gârbova de Jos – 5,57 lei
  • Gârbovița – Gârbova de Jos – 5,57 lei
  • Gârbovița – Gârbova de Sus – 5,11 lei
  • Măgina – Ciumbrud – 9,36 lei
  • Gârbova de Sus – Ciumbrud – 11,23 lei
  • Măgina sat – Ciumbrud – 9,36 lei
  • Gâmbaș – Păgida – 4,68
  • Păgida – Ciumbrud – 11,23 lei
  • Gara – Aiud II – 5,46 lei
  • Ciumbrud – Sâncrai – 4,90 lei
  • Aiud – Gâmbaș – 5,46 lei
  • Aiud – Sâncrai – 6,24 lei
  • Aiud – Măgina – 6,24 lei
  • Aiud – Măgina sat – 7,80 lei
  • Aiud – Gârbovița – 7.80 lei
  • Aiud – Gârbova de Jos – 7,80 lei
  • Aiud – Gârbova de Sus – 9,29 lei
  • Aiud – Hotar – 7,80 lei

Valoarea abonamentelor reprezintă 80% din valoarea biletului înmulțit cu numărul zilelor lucrătoare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

primaria aiud concurs
Evenimentacum 6 secunde

Licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport de persoane, la Aiud. Care sunt tarifele maxime
Evenimentacum 31 de minute

FOTO Poșta Română: flotă operațională complet modernizată și lansarea primului oficiu poștal modular – ghișeu universal
Evenimentacum O oră

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Va găzdui sesiuni educative, workshop-uri și campanii de informare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum o zi

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
job
Economieacum 12 ore

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Evenimentacum 3 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 8 ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum o zi

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 13 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum o zi

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie