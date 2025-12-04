Eveniment
Licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport de persoane, la Aiud. Care sunt tarifele maxime
Primăria Aiud a lansat o licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului, pentru următorii șase ani.
Licitația a fost lansată pe data de 4 decembrie, în platforma SEAP. Valoarea totală estimată a contractului este de 9.906.736,26 de lei, fără TVA.
Potrivit documentației, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de transport public local, care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică.
Serviciul de transport public local de călători se va presta pe raza municipiului Aiud, respectiv în localitățile Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra.
Care sunt tarifele maxime
Tariful maxim acceptat în prezent, conform HCL nr. 103/2025, este:
- Aiud – Păgida – 7,80 lei
- Aiud – zona Hepat – 5,1 lei
- Aiud – Ghe. Doja – 5,11 lei
- Aiud II – Ciumbrud – 9,36 lei
- Gâmbaș – Ciumbrud – 9,36 lei
- Gârbova de Jos – Ciumbrud – 10,30 lei
- Gârbova de Sus – Gârbova de Jos – 5,57 lei
- Gârbovița – Gârbova de Jos – 5,57 lei
- Gârbovița – Gârbova de Sus – 5,11 lei
- Măgina – Ciumbrud – 9,36 lei
- Gârbova de Sus – Ciumbrud – 11,23 lei
- Măgina sat – Ciumbrud – 9,36 lei
- Gâmbaș – Păgida – 4,68
- Păgida – Ciumbrud – 11,23 lei
- Gara – Aiud II – 5,46 lei
- Ciumbrud – Sâncrai – 4,90 lei
- Aiud – Gâmbaș – 5,46 lei
- Aiud – Sâncrai – 6,24 lei
- Aiud – Măgina – 6,24 lei
- Aiud – Măgina sat – 7,80 lei
- Aiud – Gârbovița – 7.80 lei
- Aiud – Gârbova de Jos – 7,80 lei
- Aiud – Gârbova de Sus – 9,29 lei
- Aiud – Hotar – 7,80 lei
Valoarea abonamentelor reprezintă 80% din valoarea biletului înmulțit cu numărul zilelor lucrătoare.
