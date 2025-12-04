Licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport de persoane, la Aiud. Care sunt tarifele maxime

Primăria Aiud a lansat o licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului, pentru următorii șase ani.

Licitația a fost lansată pe data de 4 decembrie, în platforma SEAP. Valoarea totală estimată a contractului este de 9.906.736,26 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de transport public local, care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică.

Serviciul de transport public local de călători se va presta pe raza municipiului Aiud, respectiv în localitățile Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra.

Care sunt tarifele maxime

Tariful maxim acceptat în prezent, conform HCL nr. 103/2025, este:

Aiud – Păgida – 7,80 lei

Aiud – zona Hepat – 5,1 lei

Aiud – Ghe. Doja – 5,11 lei

Aiud II – Ciumbrud – 9,36 lei

Gâmbaș – Ciumbrud – 9,36 lei

Gârbova de Jos – Ciumbrud – 10,30 lei

Gârbova de Sus – Gârbova de Jos – 5,57 lei

Gârbovița – Gârbova de Jos – 5,57 lei

Gârbovița – Gârbova de Sus – 5,11 lei

Măgina – Ciumbrud – 9,36 lei

Gârbova de Sus – Ciumbrud – 11,23 lei

Măgina sat – Ciumbrud – 9,36 lei

Gâmbaș – Păgida – 4,68

Păgida – Ciumbrud – 11,23 lei

Gara – Aiud II – 5,46 lei

Ciumbrud – Sâncrai – 4,90 lei

Aiud – Gâmbaș – 5,46 lei

Aiud – Sâncrai – 6,24 lei

Aiud – Măgina – 6,24 lei

Aiud – Măgina sat – 7,80 lei

Aiud – Gârbovița – 7.80 lei

Aiud – Gârbova de Jos – 7,80 lei

Aiud – Gârbova de Sus – 9,29 lei

Aiud – Hotar – 7,80 lei

Valoarea abonamentelor reprezintă 80% din valoarea biletului înmulțit cu numărul zilelor lucrătoare.

