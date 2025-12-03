Connect with us

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale

turism ghid

Publicat

acum 2 ore

Turismul în Alba pare a fi în cădere liberă în luna septembrie, arată datele oficiale ale Direcției Regionale de Statistică Alba. Aceste date arată o cădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor, de la o lună la alta, dar și față de anul trecut.

În luna septembrie 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 23.909 turiști.

Această cifră reprezintă 1,9% din numărul turistilor înregistrați la nivel national (1.261.451 de turiști),

Este o scădere cu 18.161 persoane (-43,2%) faţă de luna anterioară, oarecum normală dacă ținem cont de ieșirea din perioada concediilor și vacanțelor.

Totuși, se observă și o scădere serioadă față de aceeași perioadă a anului trecut. Concret, numărul turiștilor care au vizitat Alba a fost cu 2.458 persoane (-9,3%) mai mic față de luna septembrie din 2024.

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ a fost în septembrie 2025 de 40.266. Și aici vedem o scădere cu 48,3% faţă de luna anterioara, dar și cu 3.460 înnoptări (-7,9%) faţă de luna septembrie 2024.

Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri (41,1%), pensiuni agroturistice (20,4%), apartamente și camere de închiriat (15,7%) si pensiuni turistice (13,4%).

 

