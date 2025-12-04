Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale

Câți șomeri există în județul Alb:a Rata șomajului în județul Alba a urcat în septembrie 2025 la 3,7%, peste media națională, în condițiile în care numărul persoanelor fără loc de muncă a ajuns la 5.686, cu 440 mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea este alimentată în special de mediul rural, unde se regăsesc aproape 70% dintre șomerii înregistrați, potrivit datelor oficiale ale Direcției Regionale de Statistică Alba.

Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii septembrie 2025 în județul Alba a fost de 5.686 de persoane (2,3% din totalul pe țară de 252.520 de șomeri), în creștere cu 9 persoane față de luna anterioară și cu 440 de persoane (+8,4%) față de septembrie 2024.

Femeile reprezentau, la această dată, 50,2% din numărul total al șomerilor (2.857 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 73,6% dintre șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional, 21,2% au studii liceale și postliceale, iar 5,2% au studii superioare.

Din totalul de 5.686 de șomeri, 1.795 (31,6%) provin din mediul urban și 3.891 (68,4%) din mediul rural.

Față de luna anterioară, numărul șomerilor a crescut cu 1,6% în mediul urban și a scăzut cu 0,5% în mediul rural.

Cel mai mare număr de șomeri din mediul urban, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, s-a înregistrat în Alba Iulia (371 persoane), urmat de Blaj (357 persoane), Sebeș (271 persoane) și Aiud (190 persoane).

În mediul rural, comunele cu cele mai multe persoane aflate în evidențe sunt: Cetatea de Baltă (330), Jidvei (327), Roșia Montană (204), Scărișoara (181), Șona (176), Săsciori (154), Albac (150), Crăciunelu de Jos (126), Ighiu (121), Bistra (106), Unirea (101) și Horea (100).

Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Băcăinți (1), Ohaba (2), Livezile, Întregalde, Mogoș, Ocoliș, Rimetea (6) și Stremț (7), iar în comunele Bucerdea Grânoasă și Cut nu se înregistrează niciun șomer.

Ponderea șomerilor înregistrați în totalul populației cu vârstă de muncă (bărbați 16–65 ani și femei 16–62 ani) în luna septembrie 2025 a fost de 2,6% (2,6% în rândul femeilor).

Dintre orașe, cele mai mari ponderi s-au consemnat în: Baia de Arieș (3,4%), Câmpeni (3,2%), Blaj (3%), Abrud (2,2%), iar cele mai mici în Cugir și Teiuș (0,7%) și Alba Iulia (0,8%).

În mediul rural, cele mai ridicate ponderi (peste 10%) au fost în: Scărișoara (23%), Cetatea de Baltă (17,5%), Albac (12,9%), Hopârta și Roșia Montană (12,7%), Avram Iancu (11,6%), Vadu Moților (10,6%).

Valori sub 1% s-au înregistrat în comunele: Stremț (0,5%), Livezile și Sântimbru (0,6%), Ohaba (0,7%), Ceru Băcăinți și Mihalț (0,8%).

Rata șomajului în județul Alba a fost în septembrie 2025 de 3,7%, peste rata națională (3,2%).

În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 4,3% (4,2% în luna anterioară și 3,6% în septembrie 2024), iar în rândul bărbaților de 3,3% (3,3% în august 2025 și 3,2% în septembrie 2024).

În funcție de rata șomajului, județul Alba se situează, în septembrie 2025, pe locul 21 în ierarhia județelor, ordonate crescător.

