Connect with us

Economie

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale

job

Publicat

acum O oră

Câți șomeri există în județul Alb:a Rata șomajului în județul Alba a urcat în septembrie 2025 la 3,7%, peste media națională, în condițiile în care numărul persoanelor fără loc de muncă a ajuns la 5.686, cu 440 mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea este alimentată în special de mediul rural, unde se regăsesc aproape 70% dintre șomerii înregistrați, potrivit datelor oficiale ale Direcției Regionale de Statistică Alba.

Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii septembrie 2025 în județul Alba a fost de 5.686 de persoane (2,3% din totalul pe țară de 252.520 de șomeri), în creștere cu 9 persoane față de luna anterioară și cu 440 de persoane (+8,4%) față de septembrie 2024.

Femeile reprezentau, la această dată, 50,2% din numărul total al șomerilor (2.857 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 73,6% dintre șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional, 21,2% au studii liceale și postliceale, iar 5,2% au studii superioare.

Vezi și: Salariu minim în funcție de vechime și de studii. Un proiect depus la Senat prevede 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare

Din totalul de 5.686 de șomeri, 1.795 (31,6%) provin din mediul urban și 3.891 (68,4%) din mediul rural.

Față de luna anterioară, numărul șomerilor a crescut cu 1,6% în mediul urban și a scăzut cu 0,5% în mediul rural.

Cel mai mare număr de șomeri din mediul urban, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, s-a înregistrat în Alba Iulia (371 persoane), urmat de Blaj (357 persoane), Sebeș (271 persoane) și Aiud (190 persoane).

În mediul rural, comunele cu cele mai multe persoane aflate în evidențe sunt: Cetatea de Baltă (330), Jidvei (327), Roșia Montană (204), Scărișoara (181), Șona (176), Săsciori (154), Albac (150), Crăciunelu de Jos (126), Ighiu (121), Bistra (106), Unirea (101) și Horea (100).

Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Băcăinți (1), Ohaba (2), Livezile, Întregalde, Mogoș, Ocoliș, Rimetea (6) și Stremț (7), iar în comunele Bucerdea Grânoasă și Cut nu se înregistrează niciun șomer.

Ponderea șomerilor înregistrați în totalul populației cu vârstă de muncă (bărbați 16–65 ani și femei 16–62 ani) în luna septembrie 2025 a fost de 2,6% (2,6% în rândul femeilor).

Dintre orașe, cele mai mari ponderi s-au consemnat în: Baia de Arieș (3,4%), Câmpeni (3,2%), Blaj (3%), Abrud (2,2%), iar cele mai mici în Cugir și Teiuș (0,7%) și Alba Iulia (0,8%).

În mediul rural, cele mai ridicate ponderi (peste 10%) au fost în: Scărișoara (23%), Cetatea de Baltă (17,5%), Albac (12,9%), Hopârta și Roșia Montană (12,7%), Avram Iancu (11,6%), Vadu Moților (10,6%).

Valori sub 1% s-au înregistrat în comunele: Stremț (0,5%), Livezile și Sântimbru (0,6%), Ohaba (0,7%), Ceru Băcăinți și Mihalț (0,8%).

Rata șomajului în județul Alba a fost în septembrie 2025 de 3,7%, peste rata națională (3,2%).

În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 4,3% (4,2% în luna anterioară și 3,6% în septembrie 2024), iar în rândul bărbaților de 3,3% (3,3% în august 2025 și 3,2% în septembrie 2024).

În funcție de rata șomajului, județul Alba se situează, în septembrie 2025, pe locul 21 în ierarhia județelor, ordonate crescător.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 20 de minute

Întreruperi de furnizare a apei în mai multe localități din Alba. Se fac lucrări la rețea
job
Economieacum O oră

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Automatele de cafea de la Kaufland Alba Iulia și Sebeș, sparte în timpul nopții. Polițiștii din Alba fac cercetări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

pensii 2024
Administrațieacum 16 ore

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Administrațieacum 22 de ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

job
Economieacum O oră

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Economieacum 16 ore

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 3 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

turism ghid
Evenimentacum 14 ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Actualitateacum 17 ore

Cum s-a implicat Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în proiectul Ziua Națională a României la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 19 ore

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie