Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Va găzdui sesiuni educative, workshop-uri și campanii de informare

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Municipiul Alba Iulia a câștigat titlul „Capitala Tineretului din România” pentru anul 2026 cu programul #yoUthNITED. Orașul va găzdui anul viitor mai multe activități care vizează în principal implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității. Între aceste activități se vor număra sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative și campanii de informare.

Activitățile planificate includ sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative, campanii de informare și evenimente tematice, toate menite să ofere un mediu de învățare flexibil și atractiv pentru tineretul local

Pentru realizarea proiectului, Primăria Alba Iulia va încheia un acord de cooperare cu Asociația „Eu Sunt”, Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

Anual, un oraș din țară primește titlul Capitala Tineretului din România în urma unui concurs de concepte și este sprijinit financiar, prin formare și consultanță în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

Conceptul #yoUthNITED, care a adus titlul Capitala Tineretului din România 2026 orașului Alba Iulia, a luat naștere din nevoia tinerilor de a avea o voce comună pentru a orchestra o schimbare de durată, poziționându-i ca arhitecți ai viitorului pentru orașul lor. Pilonii care stau la baza programului sunt:

Sănătate

Dezvoltare profesională

Implicare în comunitate

Educație non-formală

Infrastructură.

„Alba Iulia a înțeles că direcția în care se dezvoltă orașul nu poate fi conturată fără tineri. A înțeles provocările sale, iar administrația locală și-a deschis ușa către tinerii din comunitate pentru a construi împreună această cale, iar succesul candidaturii lor este rezultatul acestui efort. Acum, Alba Iulia primește șansa să-și implementeze programul și toate demersurile pe care le-a definit.

Prin acordarea titlului, Alba Iulia are oportunitatea de a defini viitorul capitalului uman local prin îmbunătățirea stării de bine, lărgirea perspectivelor și consolidarea participării active a tinerilor din oraș, îmbunătățind totodată modul prin care actorii ecosistemului urban de tineret colaborează pentru a servi acestor obiective” a declarat András Farkas, coordonatorul procesului de selecție, programul „Capitala Tineretului din România”.

Programul „#yoUthNITED” urmărește crearea unui ecosistem sustenabil și sănătos pentru tineri în Alba Iulia, în cadrul mediului asociativ, prin intermediul unei mișcări dedicate lor și colaborării dintre aceștia, sectorul privat și cel public.

Obiectivul principal: implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității

Obiectivul principal este implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității, oferindu-le sprijin și resurse pentru a deveni actori principali ai schimbării.

Inițiativa își propune să construiască parteneriate durabile, să asigure resurse accesibile și echitabile, să creeze un mediu sigur pentru tineri cu mecanisme de raportare și protecție.

Prin activități diverse – educație non-formală și informală, platforme de voluntariat și campanii de informare – programul își propune să susțină dezvoltarea personală și socială a tinerilor. Totodată, se încurajează inovația și coeziunea în comunitate, asigurându-se că nevoile și interesele tinerilor sunt respectate.

Ecosistemul creat va beneficia de resurse, spații și mentori, cu sprijin din partea sectorului privat și public, pentru a asigura succesul și sustenabilitatea pe termen lung.

Municipiul Alba Iulia beneficiază de un premiu în valoare de 50.000 euro, ce reprezintă un punct de pornire pentru finanțarea activităților propuse.

Titlul „Capitala Tineretului din România” oferă orașului Alba Iulia oportunitatea de a atrage alte finanțări din diferite surse, publice și private, dar și dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor și Gala Tineretului din România, ediția 2026.

În prezent, titlul „Capitala Tineretului din România” este acordat municipiului Vaslui, în 2026 va fi preluat de Alba Iulia, iar în 2027 de Oradea.

sursa: capitalatineretului.ro

