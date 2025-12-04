Connect with us

Eveniment

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Va găzdui sesiuni educative, workshop-uri și campanii de informare

Publicat

acum 13 secunde

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Municipiul Alba Iulia a câștigat titlul „Capitala Tineretului din România” pentru anul 2026 cu programul #yoUthNITED. Orașul va găzdui anul viitor mai multe activități care vizează în principal implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității. Între aceste activități se vor număra sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative și campanii de informare. 

Activitățile planificate includ sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative, campanii de informare și evenimente tematice, toate menite să ofere un mediu de învățare flexibil și atractiv pentru tineretul local

Pentru realizarea proiectului, Primăria Alba Iulia va încheia un acord de cooperare cu Asociația „Eu Sunt”, Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

Anual, un oraș din țară primește titlul Capitala Tineretului din România în urma unui concurs de concepte și este sprijinit financiar, prin formare și consultanță în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

Alba Iulia, devine Capitala Tineretului din România în 2026

Conceptul #yoUthNITED, care a adus titlul Capitala Tineretului din România 2026 orașului Alba Iulia, a luat naștere din nevoia tinerilor de a avea o voce comună pentru a orchestra o schimbare de durată, poziționându-i ca arhitecți ai viitorului pentru orașul lor. Pilonii care stau la baza programului sunt:

  • Sănătate
  • Dezvoltare profesională
  • Implicare în comunitate
  • Educație non-formală
  • Infrastructură.

„Alba Iulia a înțeles că direcția în care se dezvoltă orașul nu poate fi conturată fără tineri. A înțeles provocările sale, iar administrația locală și-a deschis ușa către tinerii din comunitate pentru a construi împreună această cale, iar succesul candidaturii lor este rezultatul acestui efort. Acum, Alba Iulia primește șansa să-și implementeze programul și toate demersurile pe care le-a definit.

Prin acordarea titlului, Alba Iulia are oportunitatea de a defini viitorul capitalului uman local prin îmbunătățirea stării de bine, lărgirea perspectivelor și consolidarea participării active a tinerilor din oraș, îmbunătățind totodată modul prin care actorii ecosistemului urban de tineret colaborează pentru a servi acestor obiective” a declarat András Farkas, coordonatorul procesului de selecție, programul „Capitala Tineretului din România”.

Programul „#yoUthNITED” urmărește crearea unui ecosistem sustenabil și sănătos pentru tineri în Alba Iulia, în cadrul mediului asociativ, prin intermediul unei mișcări dedicate lor și colaborării dintre aceștia, sectorul privat și cel public.

Obiectivul principal: implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității

Obiectivul principal este implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității, oferindu-le sprijin și resurse pentru a deveni actori principali ai schimbării.

Inițiativa își propune să construiască parteneriate durabile, să asigure resurse accesibile și echitabile, să creeze un mediu sigur pentru tineri cu mecanisme de raportare și protecție.

Prin activități diverse – educație non-formală și informală, platforme de voluntariat și campanii de informare – programul își propune să susțină dezvoltarea personală și socială a tinerilor. Totodată, se încurajează inovația și coeziunea în comunitate, asigurându-se că nevoile și interesele tinerilor sunt respectate.

Activitățile planificate includ sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative, campanii de informare și evenimente tematice, toate menite să ofere un mediu de învățare flexibil și atractiv pentru tineretul local.

Ecosistemul creat va beneficia de resurse, spații și mentori, cu sprijin din partea sectorului privat și public, pentru a asigura succesul și sustenabilitatea pe termen lung.

Municipiul Alba Iulia beneficiază de un premiu în valoare de 50.000 euro, ce reprezintă un punct de pornire pentru finanțarea activităților propuse.

Titlul „Capitala Tineretului din România” oferă orașului Alba Iulia oportunitatea de a atrage alte finanțări din diferite surse, publice și private, dar și dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor și Gala Tineretului din România, ediția 2026.

În prezent, titlul „Capitala Tineretului din România” este acordat municipiului Vaslui, în 2026 va fi preluat de Alba Iulia, iar în 2027 de Oradea.

sursa: capitalatineretului.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 secunde

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026. Va găzdui sesiuni educative, workshop-uri și campanii de informare
Evenimentacum 31 de minute

Legea privind combaterea extremismului, trimisă de către președinte la reexaminare. Nicușor Dan: „Riscăm amplificarea tensiunilor”
Evenimentacum O oră

Comuna Întregalde din Alba, cel mai mare declin demografic din Regiunea Centru în ultimii 30 de ani. STUDIU realizat de ADR Centru
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum o zi

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
job
Economieacum 11 ore

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 7 ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum o zi

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum o zi

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie