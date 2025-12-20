Connect with us

Amendă de până la 5.000 de lei și oprirea lucrărilor pentru șantierele fără panou de identificare. PROIECT, la Senat

Amendă de până la 5.000 de lei și oprirea lucrărilor pentru șantierele fără panou de identificare. Parlamentarii propun modificare legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în sensul introducerii unor amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru beneficiarii autorizațiilor de construire care nu respectă obligația de a amplasa panoul de identificare la loc vizibil pe șantier. 

O propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, inițiată de mai mulți parlamentari de la USR, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 16 decembrie.

Potrivit parlamentarilor, proiectul urmărește reglementarea expresă a faptei de neamplasare a panoului de identificare a investiției, în cazul șantierelor de construcții, prin calificarea acesteia ca o contravenție distinctă.

Ce reprezintă panoul de identificare

Panoul de identificare a investiţiei reprezintă un instrument care asigură transparenţa publică, oferind informaţii utile cetăţenilor, autorităţilor locale şi instituţiilor de control privind legalitatea şi caracteristicile proiectului în desfăşurare.

Potrivit art. 7, alin. (23^3) din Legea 50/1991, beneficiarul autorizațiilor de construire are obligația, printre altele, de a amplasa în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

Într-o variantă anterioară a legii, aceasta prevedea o sancţiune contravenţională cuprinsă între 1.000 şi 2.000 lei pentru neafişarea panoului de identificare a investiţiei. În forma actuală, sancțiunea nu se mai regăsește. Autorităţile locale pot stabili, prin regulamente proprii adoptate în consiliul local, cuantumul amenzilor pentru această contravenție, însă aplicarea nu este unitară.

Potrivit Ordinului 63/1998 privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei, toate santierele de construcţii sunt obligate sa afiseze la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un panou de identificare.

„Neafișarea panoului de identificare se va sancționa cu sistarea imediată a lucrărilor”, mai prevede ordinul citat.

Amendă de până la 5.000 de lei și oprirea lucrărilor pentru șantierele fără panou de identificare

Inițiativa legislativă propune introducerea unei sancțiuni directe, constând într-o amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei, proporțională cu gravitatea și impactul neconformității.

„În practică, lipsa afişării panoului de identificare rămâne o problemă frecventă, în special în cazul lucrărilor executate de persoane fizice, în zone periurbane sau rurale, unde capacitatea administrativă de control este limitată.

Fenomenul este prezent şi în zonele cu dezvoltare urbanistică accelerată, unde volumul mare de lucrări îngreunează monitorizarea eficientă.

În absenţa unei sancţiuni contravenţionale exprese în legislaţia naţională actuală, obligaţia afişării panoului este frecvent ignorată”, susțin inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Oprirea lucrărilor pentru lipsa panoului de identificare

În situaţia în care se constată lipsa panoului de identificare, parlamentarii propun corelarea contravenției cu măsura de oprire a lucrărilor.

Mai exact, potrivit proiectului, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenție, se dispune oprirea executării lucrărilor.

De asemenea, după caz, se vor lua măsurile de încadrare a lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

„Prin adoptarea inițiativei legislative se estimează o creştere semnificativă a gradului de respectare a obligaţiilor legale în domeniul construcţiilor, prin întărirea caracterului preventiv şi coercitiv al reglementărilor. De asemenea, clarificarea regimului sancţionator va contribui la unifomizarea aplicării legii la nivel naţional, reducând diferenţele între unităţile administrativ-teritoriale.

Această măsură va stimula transparenţa în procesul de autorizare şi execuţie a lucrărilor, consolidând încrederea cetăţenilor în actul administrativ. Totodată, va întări capacitatea de intervenţie a autorităţilor locale şi a structurilor de control, care vor dispune de instrumente mai clare pentru a sancționa abaterile de la lege”, mai explică inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

