MARȚI: O localitate din Alba va rămâne temporar fără apă potabilă. Locuitorii, rugați să își asigure rezerve de apă

Publicat

acum O oră

Apa CTTA anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 17 februarie, în Țelna. Vor fi montate debitmetre. 

Reprezentanții companiei de apă au anunțat că, pentru montarea unor debitmetre, în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 - Sistem SCADA Regional, furnizarea apei va fi întreruptă între orele 09:00 - 12:00.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz, clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, pot fi semnalate la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),
  • Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463 (în afara programului), în vederea intervenției.
