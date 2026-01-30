ANAF: acțiune de control complexă la firmele de pază. Ce urmăresc inspectorii Antifraudă și cei de la ITM

Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează o acțiune de control, complexă, la nivel național, care vizează firmele de pază, a anunțat, vineri, președintele ANAF, Adrian Nica.

“Avem în momentul acesta o acțiune foarte complexă și foarte întinsă, pentru că e la nivel național, pe partea de industrie din zona firmelor de pază.

O să vedeți o acțiune amplă a Antifraudei, raportată la salariu, la munca la negru, împreună cu colegii de la instituții, respectiv ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă n.r) care ne ajută în acest demers. O să vedeți niște acțiuni și echipe mixte care vor acționa în toată țara”, a spus Nica, potrivit Agerpres.

Acesta a menționat că acțiunea de control care vizează firmele de pază are aceleași obiective, “de la Arad la București, de la Suceava la Deva” și toți inspectorii implicați acționează pe aceleași obiective, pe aceleași criterii.

Plan comun de control la nivel național

“În curând, ANAF-ul va avea un singur plan de control la nivel național. Nu o să mai permitem ceea ce s-a întâmplat până acum, ca fiecare județ să-și facă control unde dorește, cum dorește și după criterii care să nu fie transparente. Mai mult, vom veni cu raportare la șase luni asupra tuturor rezultatelor pe care le facem”, a precizat Nica.

Acesta afirmase și anterior că ANAF își propune ca din acest an să aibă un plan de control la nivel național, adică să elimine toate acele discuții și controale care nu s-ar baza pe o analiză de risc competentă.

“În acest sens, digitalizarea, care este în plin proces, are ca efect o centralizare a analizei de risc la nivel național, iar de aici, pe criterii bine stabilite, sunt identificate companiile cu risc fiscal. Ce ne propunem? Noi ne propunem un parteneriat cu contribuabilul onest, ne propunem să-l tratăm așa cum merită și așa cum nu l-am tratat în ultimii ani și suntem deschiși oricând la discuții pentru fiecare activitate și fiecare acțiune pe care o avem”, a subliniat șeful ANAF.

Potrivit acestuia, în prezent este în curs și o analiză pe proprietăți imobiliare, dar instituția este departe de a demara acțiunile de control.

