Economie

Ce urmărește ANAF în controale, în 2026. Verificări în județe, coordonate la nivel național și alte reguli noi

acum 23 de secunde

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță noi reguli privind controalele fiscale în 2026. Diferențele dintre verificările făcute de la un județ la altul urmează să fie eliminate. Vor fi reguli și proceduri comune de verificare fiscală, stabilite la nivel național.

În acest an, fiscul va urmări în continuare averile nedeclarate și evaziunea fiscală.

Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că una dintre schimbările esențiale vizează renunțarea la planurile de control stabilite separat de fiecare județ.

„Până acum, ANAF a funcționat fragmentat, cu 42 de județe și sectoarele din București, fiecare cu propria politică de control. Ne propunem să avem o abordare unitară și un plan de control la nivel național”, a declarat Adrian Nica, citat de Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.

Acesta a explicat că lipsa unei coordonări centrale a dus, în timp, la situații în care aceleași spețe fiscale erau tratate diferit, în funcție de județul în care avea loc controlul.

Nica a precizat că instituția lucrează la uniformizarea practicii de control, astfel încât inspectorii să aplice aceleași interpretări în cazuri similare.

„Atunci când apar interpretări diferite pe aceeași speță, preferăm să suspendăm acțiunile de control până la clarificarea situației la nivel central”, a spus acesta.

Metodologii și criterii pentru controale ANAF

Un alt obiectiv al reformei este creșterea transparenței în activitatea de control. Conducerea ANAF intenționează să publice metodologii de control și să explice criteriile după care sunt selectate controalele.

„Vrem ca metodologia de control să fie cunoscută și actualizată, astfel încât contribuabilii să înțeleagă modul în care ANAF își desfășoară activitatea de inspecție”, a afirmat Adrian Nica.

De asemenea, instituția ia în calcul publicarea periodică a rezultatelor controalelor, ca parte a acestui proces de transparentizare.

Indicatori de performanță pentru angajații ANAF

Reforma include și introducerea unor indicatori de performanță pentru angajații ANAF, folosiți pentru evaluarea activității structurilor de control.

„Urmărim inclusiv costul colectării și modul în care sunt soluționate controalele. Indicatorii ne vor ajuta să vedem unde sunt probleme și unde trebuie să intervenim”, a precizat președintele ANAF.

Controalele vor fi coordonate la nivel național, cu redistribuirea lucrărilor între județe, în funcție de capacitatea administrativă. „Dacă într-o zonă există deficit de personal, dosarele pot fi preluate și soluționate de alte structuri”, a spus Adrian Nica.

Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 „inspectorii nu mai au competență la nivel de județ, ci competență la nivel național”, ceea ce permite mutarea efectivă a dosarelor din județele suprasolicitate.

ANAF vizează averile nejustificate și evaziunea

ANAF își va concentra controalele pe persoanele care afișează averi sau cheltuieli mari fără venituri declarate, în 2026. Fiscul va folosi inclusiv analize digitale și date centralizate.

„O persoană care își cumpără o casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face publice aceste achiziții și, în același timp, declară venituri zero, va fi vizată de ANAF”, a spus Adrian Nica, citat de Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.

Președintele ANAF a respins ideea vehiculată în spațiul public potrivit căreia Fiscul ar verifica rudele contribuabililor. „ANAF nu controlează pe nimeni pentru că este rudă cu cineva. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți și cheltuieli nejustificate. Dacă cineva invocă donații sau împrumuturi fictive, aceste situații vor fi analizate”, a declarat acesta.

El a dat exemple concrete de practici frecvente identificate de Fisc: achiziții de bunuri de valoare pe numele unor persoane fără venituri sau pe numele unor rude în vârstă, urmate de revânzări rapide, pentru a masca proveniența banilor.

Venituri importante nedeclarate, inclusiv în mediul online

Adrian Nica a atras atenția că ANAF a identificat și zone cu venituri importante nedeclarate, inclusiv în mediul online, unde unele persoane obțin sume consistente fără a plăti taxe. „Avem situații în care se obțin zeci de milioane de lei într-un an și nu se declară nimic. Aceste cazuri sunt deja în analiză și vor fi tratate diferit”, a precizat șeful ANAF.

Potrivit acestuia, digitalizarea instituției permite acum identificarea mai rapidă a acestor situații, prin corelarea informațiilor fiscale, bancare și a datelor raportate electronic.

Șeful ANAF a subliniat că obiectivul nu este creșterea numărului de controale, ci controale mai bine țintite, bazate pe analiză de risc, pentru a reduce evaziunea și a crește colectarea fără a pune presiune pe contribuabilii corecți.

Potrivit lui Adrian Nica, ANAF nu derulează o campanie generală, ci își selectează țintele exclusiv pe baza analizei de risc: „Nu ne propunem să hărțuim contribuabilii de bună credință. Ne interesează acele cazuri unde există diferențe evidente între ce se declară și ce se vede în realitate”.

