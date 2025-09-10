Connect with us

ANAF atenționează privind mesaje false transmise în numele instituției. Recomandări pentru contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) transmite că au reapărut mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io.

”Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii.

Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor”, avertizează ANAF.

Recomandări pentru contribuabili

ANAF reamintește următoarele aspecte esențiale:

  • ANAF interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire.
  • ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.
  • Instituția recomandă contribuabililor să ignore și să șteargă mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte. De asemenea, îi atenționează pe aceștia să nu acceseze link-uri sau să nu descărce fișiere din astfel de mesaje.

Informații fiscale cu caracter general: Call Center ANAF, 031.40.39.160

