Connect with us

Economie

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile

Publicat

acum 54 de secunde

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare venituri. Anunțul a fost făcut de șeful instituției, Adrian Nica.

Adrian Nica, șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a transmis un avertisment persoanelor care nu-și pot justifica averile.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”, a declarat Nica la Antena 3 CNN, potrivit Mediafax.

Șeful ANAF spune că peste 200 de persoane se află deja în analiză, fiind verificate discrepanțele dintre averile deținute și veniturile declarate.

„Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai spus Nica.

sursa foto: Agenția Națională de Administrare Fiscală/Facebook

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 54 de secunde

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Evenimentacum 22 de minute

Tânăr de 22 de ani din Alba, prins la volan fără permis și cu mașina fără ITP, în Hunedoara
Actualitateacum 36 de minute

Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în UE. Măsura vizează reducerea consumului de tutun
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 4 ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 54 de secunde

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Economieacum O oră

Rezidență în România, în schimbul investițiilor: 400.000 de euro pentru drept de ședere în țară. Propunere înregistrată la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Actualitateacum 19 ore

Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore în sectorul privat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 22 de ore

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
risc de saracie
Economieacum 2 zile

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Mai mult din Educatie