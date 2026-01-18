ANAF vinde bijuterii și fragmente din aur și argint. Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la vânzare bijuterii și fragmente din aur și argint. Mai multe licitații vor avea loc săptămâna viitoare, la sediile din Cluj-Napoca și Târgu Jiu. Este vorba despre o cantitate de peste 540 de grame de aur și 117 grame de argint.

Prețul de pornire este de 353 lei/gr pentru fragmentele din aur de 14k și 450 lei/gr pentru bijuteriile din aur de 14k.

Potrivit ANAF, bunurile supuse vânzării au fost expertizate și evaluate de ANPC.

La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecția Consumatorilor precum şi alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziţia în scop personal, și nu pentru revânzare.

ANAF vinde bijuterii și fragmente din aur și argint. LISTA bunurilor scoase la licitație

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 19 ianuarie, ora 10:00, la sediul din localitatea Cluj-Napoca, str. P-ța Avram Iancu, nr. 19, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:

Denumire bun - preț de pornire al licitației (TVA inclus)

Grop 109 (Trezoreria Baia Mare) - 98,20 grame fragmente aur 585 - 34.664,60 lei (353 lei/gr)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0764.705611.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 19 ianuarie, ora 10:30, la sediul din localitatea Cluj-Napoca, str. P-ța Avram Iancu, nr. 19, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:

Denumire bun - preț de pornire al licitației (TVA inclus)

Grop 110 (Trezoreria Baia Mare) - 176,26 grame fragmente aur 585 - 62.219,78 lei (353 lei/gr)

Grop 114 (Trezoreria Baia Mare) - 30 grame fragmente aur 585 + 117,51 grame fragmente argint 925 - 11.558,28 lei

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0764.705611.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 21 ianuarie, ora 10:30, la sediul din localitatea Cluj-Napoca, str. P-ța Avram Iancu, nr. 19, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:

Denumire bun - preț de pornire al licitației (TVA inclus)

Grop 129 (Trezoreria Baia Mare) - 85,18 grame fragmente aur 585 - 30.068,54 lei (353 lei/gr)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0764.705611.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj organizează în data de 21 ianuarie, ora 11:00, la sediul din localitatea Târgu Jiu, str. Siretului nr. 6, cam. 408, et. 4, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:

Denumire bun - preț de pornire al licitației (TVA inclus)

Grop 139 - 6,32 grame bijuterii aur 585 - 2.844 lei

Grop 140 - 20 grame bijuterii aur 585 - 9.000 lei

Grop 141 - 13,27 grame bijuterii aur 585 - 5.971,50 lei

Grop 142 - 22,56 grame bijuterii aur 585 - 10.152 lei

Grop 143 - 13,00 grame bijuterii aur 585 - 5.850 lei

Grop 144 - 16,74 grame bijuterii aur 585 - 7.533 lei

Grop 145 - 8,46 grame bijuterii aur 585 - 3.807 lei

Grop 146 - 13,25 grame bijuterii aur 585 - 5.962,50 lei

Grop 147 - 9,89 grame bijuterii aur 585 - 4.450,50 lei

Grop 148 - 49,52 grame bijuterii aur 585 - 22.284 lei

Grop 149 - 11,17 grame bijuterii aur 585 - 5.026,50 lei

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0766.396203.

foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News