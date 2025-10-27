Connect with us

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Sănătății anunță analizele și investigațiile medicale gratuite pentru persoanele asigurate și cum pot fi accesate.

”Ești asigurat și nu știi cum să beneficiezi de pachetul de investigații și analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie. Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii”, transmite Ministerul Sănătății.


Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani sunt:

  • hemoleucogramă completă
  • proteina C reactivă
  • glicemie a jeun
  • colesterol seric total
  • LDL colesterol
  • creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe
  • TGO
  • TGP
  • VDRL sau RPR
  • examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual
  • testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii
  • pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii
