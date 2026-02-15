FOTO: O nouă licitație pentru concesionarea unei clădiri din șanțurile Cetății Alba Carolina. Cum va fi amenajat spațiul

O nouă licitație pentru concesionarea unei clădiri din șanțurile Cetății Alba Carolina. Primăria Alba Iulia a lansat o nouă licitație pentru concesionarea unei clădiri din șanțurile Cetății Alba Carolina. Se dorește închirierea locației, în vederea punerii în valoare, urmând să fi amenajată ca punct de alimentație publică.

Clădirea se află în șanțurile Cetății, la intrarea de lângă bazinul cu pești și terenurile de tenis, pe Aleea Sfântul Capistrano. În suprafață de 37 de metri pătrați, construcția se află în stare de degradare.

Preț min de pornire al licitației este de 6,42 euro/mp/lună, respectiv 238 euro/lună. Durata contractului este de 25 de ani de la data semnării contractului de concesiune, cu posibilitate de prelungire.

Potrivit legii, în cazul în care la primele două licitații sunt depuse cel puțin 3 oferte valabile, se va trece la procedura negocierii directe, cu respectarea dispozițiilor legale.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26 februarie 2026 ora 14:00. Depunerea ofertelor se face în perioada 2 - 6 martie 2026, ora 13:30 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, camera 8, într-un exemplar. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 11 martie 2026 ora 12:00, la sediul Serviciului Contracte, Patrimoniu/Compartiment Elaborare Contracte, Domeniului Public și Privat situat în Alba Iulia, B-dul. Republicii, nr. 26 (vis-a-vis de Dedeman).

Ce prevede documentația

Clădirea anexă este propusă pentru demolare. Se va construi un imobil nou, ce va avea ca destinație punct de alimentație publică (de exemplu, cafenea).

Valoarea de inventar a clădirii este 14.200 lei, iar a terenului aferent în cotă de 37/55.623 mp este de 29.344.590 lei.

În documentația prezentată de primărie se descrie locația și oportunitatea de amenajare. Este vorba despre „o construcție anexă, parazitară, pe Aleea Sf.Capistrano, aflată într-o stare avansată de degradare”. Aceasta „prezintă interes din partea unor investitori pentru restaurarea și revitalizarea acesteia”.

Proiectul de revitalizare, refuncționalizare, restaurare și conservare a acestei construcții are ca scop amenajarea unui punct de alimentație publică într-o zonă frecventată atât de către localnici cât și de către turiști, proximitatea amplasamentului față de terenurile de sport spre est și zona de promenadă, făcând ca această investiție să îmbunătățească sectorul serviciilor din zonă.

Fațada sudică a construcției reprezintă zidul adosat cu valoare istorică a Cetății, construit în secolul al XVIII-lea. Acesta prezintă „3 guri de tragere înguste, care au fost înzidite spre interior odată cu ridicarea construcției cu plan rectangular și regim de înălțime parter, la începutul secolului al XX-lea de către Armata română”. Atunci „a fost efectuat golul în zidul istoric alungit, care – probabil – a funcționat ca punct de control la intrarea în Cetate de pe Aleea Sf. Capistrano”.

Degradările la nivelul zidului sunt mai accentuate în partea superioară. Este vegetație crescută între rosturi, unele cărămizi sunt desprinse, altele sunt macerate.

„În această fațadă, este vizibilă panta acoperișului construcției contemporane, o imagine în dezacord cu punerea în valoare a zidului istoric al cetății”.

Originea clădirii

Potrivit documentației, „în perioada revoluției de la 1848-1849, pentru o mai eficientă apărare la un eventual asediu prelungit, elementele defensive ale fortificației au fost legate între ele cu un zid de cărămidă plină, cu grosimi variabile, prevăzut cu guri de tragere la nivelul solului.

Porțiunile vulnerabile unui atac armat desfășurat de către trupele maghiare au fost considerate cele dintre reveline și contragărzi, zone care nu puteau fi apărate cu artileria grea. În urma acestor evenimente, la sfârșitul secolului XIX întregul sistem defensiv și-a pierdut funcționalitatea de apărare.

După încheierea celui de al II-lea război mondial, spre finele anului 1945, trupele sovietice în retragere au fost încartiruite pe acest amplasament pentru o scurtă perioadă de timp.

Probabil că această construcție (anexă) datează din această perioadă și putea avea rolul de cabină de poartă/punct control pentru zona șanțului principal care adăpostea până în anii 90 tehnica de luptă a unităților militare staționate în cetate”.

Modificări în timp ale clădirii

Construcția a fost modificată în timp. A fost turnată o centură de beton. Acoperișul este din țiglă de beton ondulat, fprp sistem de preluare a apelor pluviale. Sunt infiltrații la nivelul zidurilor și vegetație crescută spontan la bază.

La vest, zidul este așezat parțial pe parapet, observându-se un contrafort înglobat în zidărie, în stare avansată de degradare.

Conform studiului istoric și expertizei tenhice efectuate, construcția nu dispune de elemente valoroase din punct de vedere arhitectural, istoric, urbanistic. Excepție este zidul încastrat pe latura sudică, parte din sistemul defensiv al Cetății.

Propunerea de restaurare

Se propune demolarea clădirii-anexă și restaurarea/ punerea în valoare a zidului istoric aferent Cetății.

În locul clădirii vechi se va construi un imobil nou, „care să adopte un limbaj arhitectural modern, adecvat funcțiunii (punct de alimentație publică)”. Zidul va fi păstrat ca parte ca noii clădiri.

Proiectul are ca scop punerea în valoare a monumentului (zidul istoric al fortificației de tip Vauban), consolidarea și restaurarea sa urmând a ține cont de principiile eticii în restaurare și de esența sa istorică ce trebuie protejată pentru generțiile viitoare.

Principalele obiective urmărite prin realizarea acestei investiții sunt:

consolidarea, restaurarea și conservarea zidului istoric;

punerea în valoare a acestuia prin înglobarea sa într-o structură arhitecturală modernă, care respectă principiile eticii în restaurare, astfel încât construcția ce urmează a fi realizată pe amplasament să devină un punct de atracție în cadrul cetății;

crearea unui spațiu plăcut pentru servire, obiectiv care poate contribui semnificativ la crearea unor noi locuri de muncă și la creșterea atractivității cetății și – implicit – a veniturilor generate de turism.

Din punct de vedere economic și social, punerea în valoare a acestui obiectiv va conduce la obținerea de venituri directe și indirecte atât de necesare bugetului local, venituri provenind din încasarea redevenței rezultată ca urmare a procedurii de licitație, impozite și taxe aferente acestui spațiu, impozite pe salarii, etc, precum și degrevarea bugetului local de cheltuirea unor mari sume de bani necesare restaurării, punerii în valoare, amenajării și exploatării acestui spațiu și a celorlalte spații din zona istorică a orașului.

Conform proiectelor tehnice, tipurile de funcțiuni permise pentru spațiul ce urmează a fi concesionat nu generează noxe sau alți poluatori, concesionarul urmând a fi obligat să doteze spațiul cu pubele pentru colectarea deșeurilor menajere, cu capac și recipiente pentru colectarea lichidelor (uleiuri și grăsimi arse, etc.).

