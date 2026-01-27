Eveniment
FOTO: Accident deosebit de grav în Timiș pe DN6. Șase persoane au murit după impact între un microbuz, o cisternă și un TIR
Un accident deosbit de grav s-a petrecut marți după-amiaza, pe DN6 între Caransebeș și Lugoj, în localitatea Lugojel. Șase persoane au murit.
Potrivit IPJ Timiș, un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire. În încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.
În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz. Microbuzul circula spre Grecia - Franța.
UPDATE: Potrivit IPJ Timiș, a fost transportată la spital încă o persoană (era pasager în microbuz).
Atenție, imagini cu impact emoțional!
Potrivit ISU Timiș. Accidentul a fost semnalat în jurul orei 13:05.
În accident au fost implicate un autotren, o autocisternă și un microbuz de transport persoane (8+1).
La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).
Cele șase 6 persoane au fost găsite decedate la fața locului.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza accidentului.
Circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A - Lugoj.
foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.