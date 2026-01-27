Connect with us

FOTO: Accident deosebit de grav în Timiș pe DN6. Șase persoane au murit după impact între un microbuz, o cisternă și un TIR

Publicat

acum 38 de minute

Un accident deosbit de grav s-a petrecut marți după-amiaza, pe DN6 între Caransebeș și Lugoj, în localitatea Lugojel. Șase persoane au murit.

Potrivit IPJ Timiș, un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire. În încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz. Microbuzul circula spre Grecia - Franța.

UPDATE: Potrivit IPJ Timiș, a fost transportată la spital încă o persoană (era pasager în microbuz).

Atenție, imagini cu impact emoțional!

Potrivit ISU Timiș. Accidentul a fost semnalat în jurul orei 13:05.

În accident au fost implicate un autotren, o autocisternă și un microbuz de transport persoane (8+1).

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Cele șase 6 persoane au fost găsite decedate la fața locului.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza accidentului.

Circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A - Lugoj.

foto: DRDP Timișoara/ Facebook

