Administrație

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, până în octombrie. Calendar și condiții pentru candidați

zile libere 2025

Publicat

acum 58 de secunde

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Până în octombrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • medic specialist/primar cardiologie (post temporar pe perioadă determinată, până în 18.11.2026)

Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional al postului și în specialitatea postului; stagiu de rezidențiat terminat.

Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025

Concurs: 2 octombrie – proba scrisă; 7 octombrie – proba practică/clinică

Detalii la telefon: 0258/820825

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia

  • secretar

Condiții: studii universitare de licență; vechime în muncă in profilul studiilor de minimum 6 ani si 6 luni

Termen pentru înscrieri: 25 septembrie 2025

Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 1 octombrie – proba practică; 3 octombrie – interviu

Angajări la stat. Alba Iulia

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

electrician – Formația Baraj Mihoești

  • Condiții: studii medii/ 10 clase și școală profesională – calificare electrician

Termen pentru înscrieri: 3 octombrie

Concurs: 10 octombrie – proba practică; 16 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258/833356

Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia

  • bucătar

Condiții: studii : generale sau medii; vechime în muncă: cel puțin 10 ani; calificare/curs pentru postul de bucătar; curs de igienă efectuat, valabil

Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025

Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258819869

Angajări la stat. Blaj

Primăria Municipiului Blaj

  • polițist local debutant – Compartiment Ordine și liniște publică

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime; permis categoria B

Termen pentru înscrieri: 6 octombrie 2025

Concurs: 16 octombrie – proba scrisă

Detalii la telefon: 0258710014

Angajări la stat. Sebeș

Spitalul Municipal Sebeș

  • economist debutant

Condiții: studii superioare/diploma științe economice; nu se cere vechime

Termen penru înscrieri: 10 octombrie

Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; 21 octombrie – interviu

Detalii la telefon: 02587321712

Angajări la stat. Abrud

Primăria orașului Abrud

  • inspector de specialitate

Condiții: studii universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani; curs Manager proiect

Termen pentru înscrieri: 23 septembrie

Concurs: 2 octombrie – proba scrisă; interviul – ulterior

Detalii la telefon: 0258780519

Spitalul orășenesc Abrud

  • muncitor calificat – bucătar

Condiții: studii liceale cu bacalaureat, absolvire curs bucătar

Termen pentru înscrieri: 7 octombrie

Concurs: 14 octombrie – proba scrisă; 17 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258/780614, int. 34

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Etichete:

Ultimele articole pe alba24
