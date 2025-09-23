Administrație
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, până în octombrie. Calendar și condiții pentru candidați
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Până în octombrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
- medic specialist/primar cardiologie (post temporar pe perioadă determinată, până în 18.11.2026)
Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional al postului și în specialitatea postului; stagiu de rezidențiat terminat.
Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025
Concurs: 2 octombrie – proba scrisă; 7 octombrie – proba practică/clinică
Detalii la telefon: 0258/820825
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia
- secretar
Condiții: studii universitare de licență; vechime în muncă in profilul studiilor de minimum 6 ani si 6 luni
Termen pentru înscrieri: 25 septembrie 2025
Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 1 octombrie – proba practică; 3 octombrie – interviu
Angajări la stat. Alba Iulia
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
electrician – Formația Baraj Mihoești
- Condiții: studii medii/ 10 clase și școală profesională – calificare electrician
Termen pentru înscrieri: 3 octombrie
Concurs: 10 octombrie – proba practică; 16 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258/833356
Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia
- bucătar
Condiții: studii : generale sau medii; vechime în muncă: cel puțin 10 ani; calificare/curs pentru postul de bucătar; curs de igienă efectuat, valabil
Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025
Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258819869
Angajări la stat. Blaj
Primăria Municipiului Blaj
- polițist local debutant – Compartiment Ordine și liniște publică
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime; permis categoria B
Termen pentru înscrieri: 6 octombrie 2025
Concurs: 16 octombrie – proba scrisă
Detalii la telefon: 0258710014
Angajări la stat. Sebeș
Spitalul Municipal Sebeș
- economist debutant
Condiții: studii superioare/diploma științe economice; nu se cere vechime
Termen penru înscrieri: 10 octombrie
Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; 21 octombrie – interviu
Detalii la telefon: 02587321712
Angajări la stat. Abrud
Primăria orașului Abrud
- inspector de specialitate
Condiții: studii universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani; curs Manager proiect
Termen pentru înscrieri: 23 septembrie
Concurs: 2 octombrie – proba scrisă; interviul – ulterior
Detalii la telefon: 0258780519
Spitalul orășenesc Abrud
- muncitor calificat – bucătar
Condiții: studii liceale cu bacalaureat, absolvire curs bucătar
Termen pentru înscrieri: 7 octombrie
Concurs: 14 octombrie – proba scrisă; 17 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258/780614, int. 34
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
