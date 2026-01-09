Connect with us

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor

Publicat

acum O oră

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a raportat evoluția cazurilor de gripă, viroze și pneumonii în județ, pentru perioada 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. 

Potrivit informațiilor furnizate de institituție, numărul acestor cazuri este în scădere față de perioada anterioară.

Pentru săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 au fost raportate următoarele cazuri:

Gripa: 336 cazuri (cu 32,93% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară când s-au înregistrat 501 cazuri), dintre care 26 cazuri internate.

Infecții acute căi respiratorii superioare: 1719 cazuri (cu 17,12% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 12 internate.

Pneumonii: 274 cazuri (cu 15,13% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 47 internate.

