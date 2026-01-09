Romgaz intră pe piața gazelor pentru populație, pe modelul Hidroelectrica. Când vor fi lansate primele oferte

Liberalizarea completă a prețului la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, ar putea aduce o schimbare majoră în piață: Romgaz, cel mai mare producător național de gaze naturale, se pregătește să intre direct pe piața de furnizare către populație, într-un demers comparabil cu intrarea Hidroelectrica pe segmentul de electricitate.

Conducerea Romgaz afirmă că este pe ultima sută de metri cu pregătirile logistice, astfel încât primele oferte comerciale să poată fi lansate chiar înainte de expirarea plafonării, iar livrările să înceapă din luna aprilie 2026, când piața prețului la gaze va fi liberalizat.

Primele oferte Romgaz: când ar putea ajunge la clienți

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat pentru Mediafax că societatea vizează intrarea efectivă pe piața concurențială exact în momentul în care schema de sprijin va fi eliminată.

„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici și non-casnici mici vor putea fi lansate spre sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026”, a declarat Răzvan Popescu.

Strategia Romgaz este clară: intrarea pe piață în sezonul cald, într-un moment cu consum redus, pentru a evita șocuri majore de preț și pentru a câștiga clienți înainte de iarna 2026–2027.

Platforma informatică, cheia intrării pe piața de furnizare

Pentru a putea concura cu furnizorii tradiționali, Romgaz a investit în dezvoltarea unei platforme informatice care să permită contractarea online dar și calculul automatizat al facturilor și posibilitatea de a transmite notificări clienților.

Contractul de execuție a fost lansat în SEAP în ianuarie 2025 și semnat la finalul lunii iulie 2025. Potrivit caietului de sarcini, sistemul informatic trebuie mai trebuie să permită și raportări periodice către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dar și posibilitatea de operare atât în regim concurențial, cât și ca furnizor de ultimă instanță (FUI)

La momentul lansării licitației, Romgaz furniza gaze pentru aproximativ 600 de locuri de consum, iar energie electrică pentru circa 400, exclusiv în regim limitat.

În perioadele în care a fost desemnat furnizor de ultimă instanță, compania a trebuit să gestioneze aproximativ 2.500 de locuri de consum suplimentare, experiență considerată esențială pentru extinderea actuală.

Ce poziție are Romgaz în piața gazelor

Potrivit celui mai recent raport de monitorizare publicat de ANRE, pentru luna octombrie 2025, piața gazelor naturale din România includea:

12 producători

75 de furnizori

operatori de transport, distribuție, înmagazinare și traderi

Producție de gaze (cotă de piață):

Romgaz – 52,51%

OMV Petrom – 34,28%

Black Sea Oil & Gas – 8,22%

Furnizare către clienți (număr de clienți):

Engie România – 45,16%

E.ON Energie România – 40,68%

PPC Energie – 5,80%

Intrarea Romgaz pe acest segment ar putea schimba echilibrul pieței, mai ales prin presiunea pusă pe prețuri.

Rezultate financiare solide și sprijin de stat

Romgaz vine în piața de furnizare cu o poziție financiară solidă. Pentru primele nouă luni ale anului 2025, compania a raportat:

venituri totale mai mari cu 376,42 milioane lei

o creștere de 6,14% față de perioada similară din 2024

Grupul Romgaz este controlat majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 70%, și include:

Romgaz S.A. – compania mamă

Depogaz Ploiești – filiala de înmagazinare

Romgaz Black Sea Limited – filiala offshore

Statul vrea un model „ Hidroelectrica” și pe gaze?

Modelul aplicat de Hidroelectrica pe piața de electricitate – prețuri competitive, costuri reduse și câștig rapid de clienți – este văzut ca sursa de inspirație pentru strategia Romgaz.

Dacă Romgaz va reuși să ofere prețuri sub media pieței, să valorifice avantajul producției proprii și să asigure transparență contractuală atunci intrarea sa pe piață ar putea deveni un factor major de temperare a scumpirilor după liberalizarea din aprilie 2026.

