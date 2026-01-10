Connect with us

Care este cea mai mare daună plătită în sezonul rece. Iarna se înregistrează frecvent pagube la locuințe, potrivit UNSAR

Cele mai frecvente pagube înregistrate la locuințe sunt în sezonul rece. Condițiile meteo grele date de ninsori, greutatea zăpezii și topirea acesteia generează, în fiecare iarnă, mii de daune. Avertismentul este transmis de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Potrivit organizației, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 euro.

'Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care afectează atât locuințele, cât și siguranța celor din jur.

Datele și experiența ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante.

Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 euro”, arată UNSAR, citată de Agerpres.

Cele mai frecvente tipuri de daune

Printre cele mai frecvente tipuri de daune produse în sezonul rece și acoperite prin asigurările facultative pentru locuințe se numără:

  • pagubele provocate de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperișurilor, inclusiv prăbușiri parțiale sau totale
  • daunele cauzate terților prin căderea zăpezii, gheții sau a țurțurilor de pe clădiri
  • pagube din inundațiile rezultate din topirea zăpezii.

”Iarna scoate la iveală noi vulnerabilități, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor și măsurile simple de prevenție pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuința proprie, ci și siguranța trecătorilor sau a vecinilor”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, în comunicat.

Prevenție și asigurări pentru locuințe

Potrivit sursei citate, în multe dintre situațiile specifice sezonului rece, asigurarea facultativă a locuinței poate oferi protecție financiară, prin acoperirea costurilor de reparații sau a despăgubirilor datorate terților, în funcție de condițiile poliței.

”Prevenția începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalațiilor, curățarea zăpezii și a gheții de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiți de o asigurare facultativă a locuinței, pot oferi siguranță în sezonul rece”, a afirmat Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR.

UNSAR recomandă proprietarilor să adopte măsuri de prevenție și să se informeze cu privire la opțiunile de protecție financiară disponibile, pentru a limita pagubele și a-și proteja atât locuințele, cât și persoanele din jur.

Cum se pot încheia asigurările de locuințe

În România, asigurările facultative pot fi încheiate pentru locuințele care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD și oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și a bunurilor.

Acestea pot acoperi riscuri precum dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni, inundații produse de avarii ale instalațiilor, defecțiuni ale centralei termice sau daune ale bunurilor electronice și electrocasnice.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

