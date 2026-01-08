Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți

Ghișeul.ro nu funcționează: Potrivit unor surse citate de presa centrală, autoritățile nu pot încărca date în sistem. De asemenea, utilizatorii se pot loga pe pagina principală, dar după ce introduc parola primesc mesaj de eroare 502.

Antena 3 CNN precizează că mai multe instituții publice nu pot introduce date noi în Ghiseul.ro.

La Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a fost convocată o ședință tehnică, unde specialiștii încearcă să identifice soluții pentru deblocarea sistemului.

Sursele postului de televiziune precizează că nu pot fi introduse date noi precum: amenzi, datorii către ANAF, TVA, alte obligații fiscale sau locale.

Potrivit acelorași surse, ar fi un atac cu boți asupra platformei Ghiseul.ro. Ca măsură de protecție, a fost implementat un nou filtru de securitate pentru verificarea traficului, însă acesta ar fi dus la blocarea comunicării automate dintre sisteme.

Ghiseul.ro este platforma online oficială a statului român prin care persoanele fizice și juridice pot plăti electronic taxe, impozite și alte obligații către instituții publice, fără a merge la ghișeu.

