Connect with us

Administrație

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei

Publicat

acum 29 de secunde

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat vineri, 9 ianuarie, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei. Asta ar reprezenta 7,2% din PIB.

”Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a declarat Ilie Bolojan.

Mai mult de atât, din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene, a mai explicat prim ministrul Bolojan.

De asemenea acesta a mai detaliat că în primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene.

Depsre ultimele șase luni ale anului 2025, Bolojan a declarat că: investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene.

Cum a explicat Bolojan rezultatele

Șeful Guvernului a detaliat că rezultatele s-au bazat pe câteva fapte concrete:

  • utilizarea eficientă a fondurilor europene;
  • programare bugetară națională riguroasă;
  • asigurarea resurselor financiare necesare;
  • prioritizarea investițiilor europene;
  • adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări.

”Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, a declarat Bolojan.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 29 de secunde

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Administrațieacum 15 minute

FOTO Beneficiarii de ajutor social participă la deszăpezire în Alba Iulia. Stațiile de autobuz și trecerile de pietoni, prioritare
Evenimentacum 56 de minute

Dosar penal pentru un bărbat din Zlatna, pentru încălcarea ordinului de protecție. Și-a contactat fosta parteneră
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 29 de secunde

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Administrațieacum 15 minute

FOTO Beneficiarii de ajutor social participă la deszăpezire în Alba Iulia. Stațiile de autobuz și trecerile de pietoni, prioritare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 29 de secunde

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Actualitateacum 6 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 2 ore

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Actualitateacum 7 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie