Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat vineri, 9 ianuarie, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei. Asta ar reprezenta 7,2% din PIB.

”Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a declarat Ilie Bolojan.

Mai mult de atât, din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene, a mai explicat prim ministrul Bolojan.

De asemenea acesta a mai detaliat că în primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene.

Depsre ultimele șase luni ale anului 2025, Bolojan a declarat că: investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene.

Cum a explicat Bolojan rezultatele

Șeful Guvernului a detaliat că rezultatele s-au bazat pe câteva fapte concrete:

utilizarea eficientă a fondurilor europene;

programare bugetară națională riguroasă;

asigurarea resurselor financiare necesare;

prioritizarea investițiilor europene;

adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări.

”Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, a declarat Bolojan.

