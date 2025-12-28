Connect with us

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail

Publicat

acum 12 secunde

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail fără a pierde datele, un lucru care nu era posibil până acum. 

Google a dezvăluit un cadou de Crăciun pentru utilizatorii Gmail care încă mai folosesc adresele de e-mail jenante din liceu, scrie Economedia.

Conform unei actualizări a paginii de asistență pentru conturile Google, utilizatorii vor putea înlocui adresa @gmail.com existentă cu una nouă, păstrând toate datele și serviciile, o schimbare solicitată de mult timp, transmite CNBC.

Până acum, utilizatorii care doreau o nouă adresă Gmail trebuiau să creeze un cont nou și să își transfere datele manual printr-un proces complicat și dificil.

Google a transmis că datele existente, inclusiv fotografiile, mesajele și e-mailurile, vor rămâne neschimbate după actualizarea adresei. Utilizatorii pot reutiliza oricând vechea adresă de e-mail a contului Google.

