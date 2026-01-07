DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE

DiscoverEU: Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise gratuite de călătorie tinerilor de 18 ani din UE și din țările asociate Erasmus+, în cadrul unei noi runde a programului DiscoverEU, lansată miercuri, menită să încurajeze mobilitatea, schimburile culturale și explorarea Europei.

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din UE și celor din țările asociate Erasmus+ peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Pe lângă permisul de călătorie, participanţii vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activităţi culturale, cazare, transport local, alimente şi alte servicii.

DiscoverEU va contribui la Busola culturală pentru Europa printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecţie de destinaţii europene pentru fanii filmului, modei, produselor alimentare, artelor plastice şi multe altele.

O parte din programul lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare şi reuniuni DiscoverEU.

DiscoverEU este o parte esenţială a programului Erasmus+ şi promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile ecologice, schimburile culturale şi unitatea europeană.

Această ediţie sărbătoreşte, de asemenea, 40 de ani de călătorie în jurul Europei fără frontiere, în urma acordului Schengen.

Această rundă a fost deschisă persoanelor născute între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât şi din ţările asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia şi Turcia) şi a atras 246.782 de cereri.

Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Ca şi în ediţiile anterioare, măsurile speciale vor asigura accesul călătorilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.

