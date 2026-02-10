Connect with us

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament

Publicat

acum O oră

Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din ţară. Sindicaliștii din peste 1.500 de primării din țară vor organiza marți, între orele 10:00-12:00, o grevă de avertisment, nemulțumiți de reforma din administrația publică. Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat luni, pentru Agerpres, că nemulțumirile primarilor au ajuns la „o cotă de nesuportat”.

Acțiunea de protest a fost anunțată de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), dar și de Asociația Comunelor din România. Sindicatele din administrație susțin că ”prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la „jumătatea de funcționar public” sau „grila de salarizare pentru săraci”, vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor. Aceștia atrag atenția asupra discriminării dintre comune și orașe. Vezi, AICI integral solicitările SCOR.

Emil Drăghici, primar al comunei dâmbovițene Vulcana-Băi, a precizat că pentru marți, 10 februarie, în intervalul 10:00 - 12:00, s-a anunțat o grevă de avertisment a angajaților din peste 1.500 de primării din țară.

Totodată, marți, în același interval orar, la Palatul Parlamentului va avea loc o adunare generală a Asociației Comunelor din România, la care a fost anunțată și participarea premierului Ilie Bolojan.

„Vreau să vă spun că la întrunirea de aseară din cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor de România s-au ridicat problemele cu care ne confruntăm și s-a și votat în unanimitate sesizarea Congresului Puterilor Locale și Regionale de la Strasbourg în ceea ce privește încălcarea autonomiei locale în România. Astăzi l-am avut prezent pe secretarul general al Congresului, Mathieu Mori și din nou am reluat, să vadă, votul unanim al colegilor din sală, lucru fără precedent și pentru experiența lui. Așadar, nemulțumirile primarilor au ajuns la o cotă de nesuportat pentru că, uitați-vă bine la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 2026, s-au făcut deja trei modificări în decurs de nici o lună în zile. Și acum, că ar face-o și pe a patra la presiunile UDMR. Uitați-vă că toate aceste măsuri sunt făcute fără cap”, a spus președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici.

Acesta a adăugat că greva de avertisment din administrația locală este susținută și de către primari.

„Greva pe care o declanșează sindicatul, nu primarii, este una de foarte mare actualitate și necesitate. Și noi, primarii, suntem de acord, susținem fără doar și poate. Două ore greva de avertisment coincide cu întâlnirea de mâine cu noi. Premierul Bolojan a confirmat participarea pentru o oră, dar îi voi cere 13,64 secunde de participant”, a afirmat Emil Drăghici.

Președintele Asociației Comunelor din România a subliniat că guvernul actual „și-a bătut joc de primari”.

„Niciodată în istoria post-decembrie 1989 primarii nu au fost atât de mult umiliți cum au fost umiliți de premierul Bolojan. E un mesaj nu dur, zic, ci al realității absolute”, a mai afirmat Emil Drăgici.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 4 februarie, că pachetul privind reforma administrației a intrat în circuitul guvernamental de avizare și urmează să fie adoptat în această săptămână, iar recomandarea Ministerului Justiției este ca adoptarea să se facă prin asumarea răspunderii Guvernului.

Sindicatul FORUM din Administrația publică a transmis, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că principala nemulțumire privind protestul de marți este legată de prevederea din pachetul din reforma administrației care vizează diminuări ale numărului și salariilor angajaților din primăriile sărace.

sursa: Agerpres

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Petru

    marți, 10.02.2026 at 08:46

    După ce că lucrul e făcut de mântuială, în timpul programului sunt la cumpărături, acum fac și grevă.

    Răspunde

  2. Alex

    marți, 10.02.2026 at 09:09

    O inrebare, greva cum se desfasoara?
    In acest interval cetateanu care are nevoie de ceva de la UAT va fi servit cu maxima promtitudine, seriozitate, amabilitate ... cum ar trebui sa fie normal sau o sa fie la fel ca in celelalte zile (astepti pana vine dna/ nenea de la cafea tigara povesti etc., pana ii vine chefu, etc...)? Intreb pentru un prieten?

    Vocifera o dna primar, de un salariu de 1500 - 2000 lei, se referea in privat, nu la stat, la stat primarul a dat la cine a vrut si cat a vrut (nu conta ca nu are bani de utilitati sau alte reparatii la gropi etc), nu exista salar mic la stat, toti se apropie de salariu mediu pe tara brut, doar ca ei il au net

    Răspunde

