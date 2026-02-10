UPDATE VIDEO: Incendiu într-o gospodărie din Daia Română. Intervin pompierii din Sebeș, cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit marți dimineața într-o gospodărie din Daia Română. S-au mobilizat pompierii din Sebeș, pentru intervenția de stingere a flăcărilor.

Potrivit ISU Alba, din primele date, incendiul este la o anexă gospodărească.

Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale de stingere. A fost alocat și echipaj de prim-ajutor.





UPDATE, ora 8.45: Incendiul se manifestă la o magazie, pe o suprafață de aproximativ 30 mp. Acționează și SVSU Daia și SVSU Sebeș. Nu sunt persoane rănite, transmite ISU Alba.

UPDATE, ora 8.54: Incendiul a fost stins.

imagini: ISU Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News