UPDATE VIDEO: Incendiu într-o gospodărie din Daia Română. Intervin pompierii din Sebeș, cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit marți dimineața într-o gospodărie din Daia Română. S-au mobilizat pompierii din Sebeș, pentru intervenția de stingere a flăcărilor.
Potrivit ISU Alba, din primele date, incendiul este la o anexă gospodărească.
Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale de stingere. A fost alocat și echipaj de prim-ajutor.
UPDATE, ora 8.45: Incendiul se manifestă la o magazie, pe o suprafață de aproximativ 30 mp. Acționează și SVSU Daia și SVSU Sebeș. Nu sunt persoane rănite, transmite ISU Alba.
UPDATE, ora 8.54: Incendiul a fost stins.
imagini: ISU Alba
