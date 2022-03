Ani grei de închisoare pentru bărbatul din Alba Iulia care a violat o fetiță de 12 ani. Cât va sta după gratii

Moment fără precedent la o dezbatere privind drepturile omului la ONU. Zeci de diplomați din Uniunea Europeană, SUA și Marea Britanie s-au ridicat și au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de externe Serghei Lavrov a luat cuvântul.

Lavrov se adresa consiliului pentru drepturile omului din cadrul ONU via videocall, după ce și-a anulat prezența la eveniment din cauza blocării de către UE a curselor aeriene din Rusia, relatează Reuters citată de Hotnews.ro.

The moment dozens of diplomats from the European Union and United States walked out of a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during the annual U.N. Human Rights Council session, nearly a week since Moscow unleashed its war on Ukraine https://t.co/zxXq0rUNHF pic.twitter.com/Lni6gjApio

— Reuters (@Reuters) March 1, 2022